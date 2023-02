Fin tragique pour une mère dont la disparition a fasciné les Britanniques

La police a confirmé lundi que le corps découvert dimanche dans une rivière du nord-ouest de l'Angleterre était celui d'une mère de famille dont la disparition fin janvier avait fasciné les Britanniques et enflammé les réseaux sociaux.

«Tristement, nous pouvons maintenant confirmer que nous avons récupéré hier Nicola Bulley dans la rivière Wyre», a confirmé la police du Lancashire dans un bref point de presse.

AFP

La mère de famille de 45 ans avait été vue pour la dernière fois au bord de la rivière Wyre le 27 janvier, alors qu'elle promenait son chien, après avoir déposé ses deux petites filles à l'école. Son téléphone était encore connecté à une conférence en ligne lorsqu'il a été retrouvé sur un banc. Son chien n'était pas allé dans l'eau, certains y voyant le signe que la mère de famille ne pouvait pas être tombée dans la rivière.

Le corps a été retrouvé à environ 1,6 km de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois.

La police avait depuis le début écarté l'hypothèse d'un acte criminel. Des battues n'avaient rien donné, pas plus que les recherches dans la rivière par des équipes spécialisées.

En l'absence du moindre élément, les théories avaient fleuri sur les réseaux sociaux, avec le mot-clic Nicola Bulley utilisé près de 1,8 million de fois selon Sky News.

Certains s'étaient improvisés détectives amateurs, se rendant sur les lieux, au risque de compliquer le travail de la police.

Celle-ci avait révélé il y a quelques jours que Nicola Bulley était considérée comme une personne «vulnérable» en raison de problèmes avec l'alcool, et de difficultés liées à la préménopause. Elle avait été critiquée pour avoir diffusé ces détails, mais cette annonce visait apparemment à empêcher que ces détails ne soient vendus à la presse tabloïd.

Dans un communiqué, la famille a dénoncé lundi le comportement «épouvantable» de «la presse et de membres du public».

«La presse et les membres du public ont accusé leur père [celui des deux petites filles, NDLR] d'actes répréhensibles, ont mal cité et vilipendé les amis et la famille. C'est absolument épouvantable, ils doivent être tenus responsables, cela ne peut pas arriver à une autre famille», a-t-elle dit.

La famille a notamment raconté comment certaines chaînes de télévision avaient cherché à la joindre dimanche soir après la découverte du corps, alors même qu'elle avait demandé à tous de respecter sa vie privée.