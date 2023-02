Lance Stroll blessé dans un «accident»

Le pilote Lance Stroll a subi quelques blessures dans un récent accident de vélo et ratera les tests préparatoires en vue de la saison 2023 de Formule 1.

Dans un communiqué émis lundi avant-midi, son écurie Aston Martin a indiqué que la mésaventure du Québécois est survenue pendant un entraînement présaison en Espagne. Même si les blessures sont qualifiées de mineures par l’organisation, elles sont suffisamment sérieuses pour l’empêcher de rouler à Bahrein cette semaine; c’est à cet endroit qu’aura lieu le premier Grand Prix de la campagne, le 5 mars.

«J’ai eu un incident malheureux au moment où je m’entraînais sur ma bicyclette. [...] Je suis déterminé à revenir dans ma voiture et je suis excité quant à la saison qui arrive. Je suis motivé à rebondir le plus tôt possible après cette malchance», a déclaré Stroll.

Aston Martin a spécifié que l’état de son conducteur sera mis à jour avant le Grand Prix. Par ailleurs, le coéquipier du pilote de 24 ans, le vétéran Fernando Alonso, a vécu des déboires similaires il y a deux ans. L’Espagnol prendra part aux essais des prochains jours.