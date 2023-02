«Mères extraordinaires» sur Vrai: Mélissa Bédard et Bianca Longpré font équipe dans cette nouvelle émission qui fait du bien

Elles ont à deux une dizaine d’enfants, mais leur famille n’a jamais été un frein à leur épanouissement, au contraire, elle en est le moteur.

Avec leur nouvelle émission, qui s’installe sur la plateforme Vrai, Mélissa Bédard et Bianca Longpré vont à la rencontre de mères de famille d’un peu partout au Québec qui, comme elles, ont choisi de se réaliser, d’avoir une vie professionnelle bien remplie ou un mode de vie non conventionnel, sans pour autant faire une croix sur la parentalité.

Qu’elles soient chanteuses, ministres, enseignantes ou entraineuses de hockey, elles embrassent la conciliation travail-famille et les nombreux défis du quotidien avec une aisance inspirante, allant au-delà de la question de l’éclatement du modèle familial traditionnel.

PHOTO COURTOISIE VRAI

«Être une mère ce n’est pas un handicap», a d’abord rappelé Bianca Longpré en entrevue avec l’Agence QMI.

«Ce que j’ai vu [quand on a tourné la série] c’est l’égalité [au sein des couples visités]. J’ai vu beaucoup de papas engagés, impliqués, qui appuient leur conjointe», a-t-elle ajouté.

«Pour nous, dans notre organisation, papa reste à la maison, mais j’ai eu l’impression en tournant cette série-là qu’on ne devrait même pu avoir à se poser ces questions-là. Les femmes qu’on a rencontrées, peu importe ce que leur conjoint fait, et peu importe ce qu’elles font, elles se permettent de le faire sans jugement», a enchainé au bout du fil Mélissa Bédard. Tourner cette émission a d’ailleurs eu l’effet d’un baume apaisant et déculpabilisant, a confié la chanteuse, animatrice et comédienne.

PHOTO COURTOISIE VRAI

Inspirée par son public

L’idée de faire une telle série a germé dans la tête de Bianca Longpré au fil de ses multiples rencontres avec des femmes et des mères ordinaires qui lui partageaient un peu de leur histoire, chaque soir, après ses spectacles.

«Je rencontrais des mères avec des histoires tellement inspirantes, des mères qui ne sont pas dans la lumière, qui font leur petite vie ordinaire, mais qui font des choses extraordinaires. J’avais le goût que ces femmes-là on les entende et qu’on les voie à la télé. Il y a plein de téléréalités, mais on voit jamais de vraies belles histoires comme la leur», a-t-elle expliqué.

PHOTO COURTOISIE VRAI

De son côté, Mélissa Bédard, qui avec son conjoint Karl forme une belle grande famille recomposée de six enfants, a été incluse dans le projet dès le départ.

«À la base, Bianca c’était une femme à qui je m’identifiais beaucoup. Quand elle m’a proposé le projet de mettre en lumière des femmes et des familles dont on n’entend pas parler et à qui on ne donne pas forcement le droit de s’exprimer, moi ça m’a interpellée tout de suite et j’ai accepté avec grand plaisir», a indiqué l’artiste, dont le cinquième album, «Aime-toi comme ça», cartonne en ce moment. Elle poursuit d’ailleurs sa tournée québécoise jusqu’à l’automne.

PHOTO COURTOISIE VRAI

Les deux premières émissions de «Mères extraordinaires» mettent notamment de l'avant la famille de la chanteuse Jeanick Fournier, qui a eu à expliquer le deuil à ses deux enfants atteints du syndrome de Down, celle de Jordane, qui est famille d’accueil d’urgence pour la DPJ, et celle de Joannie, qui doit régulièrement faire des allers-retours entre Québec et L’Isle-aux-Coudres pour le travail, mais qui revient toujours à temps pour aller chercher les petits à la garderie.

- L’émission «Mères extraordinaires» sera déposée sur la plateforme Vrai ce mardi.

- Pour consulter les dates de la tournée «Soirée Mère ordinaire 3» de Bianca Longpré ainsi que «Ma mère chantait toujours» de Mélissa Bédard: https://www.eventbrite.ca/o/bianca-longpre-alias-mere-ordinaire-14740548574 et https://www.melissabedard.com/