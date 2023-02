Munitions, bombes, missiles: de quoi ont besoin les soldats Ukrainiens pour faire la guerre à la Russie?

Les États-Unis ont annoncé la semaine dernière avoir octroyé un contrat d'armement pour plus d'un demi-milliard de dollars afin de produire des obus de 155 mm destinés à être livrés à l'Ukraine, mais la demande d’armement ne cesse de grandir.

• À lire aussi: La Chine «très inquiète» du conflit en Ukraine, appelle à «promouvoir le dialogue»

• À lire aussi: Joe Biden en visite surprise à Kyïv

• À lire aussi: La situation sécuritaire la pire depuis la guerre froide

«La guerre d’artillerie est largement dominée par les Russes», croit l'ancien officier de renseignements militaires, Simon Leduc. «Les Américains produisent environ 500 obus par jour, les Ukrainiens doivent en utiliser des milliers, alors c’est certain qu’à un moment donné on arrive à un déficit.»

Du côté de l’armée Russe, ce sont entre 20 000 et 60 000 obus par jour qui peuvent être tirés et ceci s’explique par le fait qu’ils possèdent, dans leur armement, des obus qui datent de 1945 qui peuvent encore être utilisés.

«Nous on a une économie de marché alors on doit réutiliser des obus, ce qui fait qu’il y a une durée de vie limitée. Les autres ont une économie centralisée et donc ils ont produit les choses pour le long terme», explique M. Leduc. «Les Russes ont un stock énorme d’obus et les obus de 1970, sont de meilleure qualité que les obus de 2010.»

Les membres de l'OTAN se sont d’ailleurs lancés dans une course logistique pour accélérer leurs livraisons d'armements et de munitions à l'Ukraine. Selon M. Leduc, lancer une nouvelle chaîne d’approvisionnement, ce n’est pas une tâche simple.

«Il faudrait faire des investissements, mettre de côté des lois sur l’environnement pour être capable de repartir une chaîne d’approvisionnement sur les obus», dit-il. «De plus, ça n’a jamais été dans la mentalité de l’OTAN d’avoir une dominance dans l’artillerie.»

Zelensky réclame aussi des avions de chasse

Kyïv, de fait, réclame toujours plus. Elle a notamment fait la demande de plus d'équipements de défense sol-air et des avions de chasse, que les Occidentaux rechignent à livrer.

«Ça risque d’être plus des pilotes occidentaux qui seraient engagés comme la Légion étrangère Ukraine et ça, c’est un changement de la mission qui est en train de se faire», dit M. Leduc, vraisemblablement inquiet.

AFP

Discours attendu de Vladimir Poutine

Le maître du Kremlin aura la chance de discuter de la situation actuelle du pays, à Gostiny Dor, une salle située au cœur de la place Rouge, trois jours avant le premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine.

«On risque de voir une Russie qui est très explosive», lâche M. Leduc. «Ce discours risque d’être très lourd, car il va parler d’utilisation d’armes chimiques.»