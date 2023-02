Ne rangez pas vos tuques, il va faire froid cette semaine

Le temps aux allures printanières en plein février ne devrait pas pousser les Québécois à remiser leurs tuques et vêtements chauds, puisqu’un cocktail météo affectera la province cette semaine avec des bourrasques de neige, de la poudrerie et une chute brutale du mercure.

L’alerte de froid extrême et de bourrasques de neige concernera en premier lieu les secteurs de l’ouest et du nord de la province, alors que les températures chuteront rapidement dès l’après-midi lundi pour secteurs de l’Outaouais et de l’Abitibi-Témiscamingue.

En revanche, dans le Grand Montréal, quelques averses cesseront en après-midi où les températures confortables de 5°C seront en vigueur, mais le mercure chutera rapidement en Outaouais pour afficher -7°C au thermomètre.

Des averses de neige ou de pluie sont à prévoir dans le centre de la province, notamment en Estrie, en Beauce et à Québec, tandis que des accumulations de 5 centimètres sont attendues en terrain montagneux dans les secteurs un peu plus au nord, selon Environnement Canada.

Le temps nuageux avec des averses de neige ou de pluie en après-midi sera accompagné par des vents forts soutenus par des rafales de 50 km/h dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord, selon les prévisions de l’agence fédérale.