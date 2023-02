Patrimoine: un règlement plus sévère pour encadrer les démolitions à Québec

La Ville de Québec adoptera sous peu un règlement avec plus de mordant pour encadrer les demandes de démolition de bâtiments patrimoniaux et elle mettra les citoyens dans le coup, en leur permettant de les contester.

• À lire aussi: La Ville de Québec veut être désignée «région de biosphère» par l’UNESCO

Après avoir renforcé son règlement sur l’entretien et l’occupation des bâtiments patrimoniaux en décembre dernier, la Ville « ajoute une brique à son édifice réglementaire », a illustré la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc en point de presse lundi, afin de mieux préserver le patrimoine.

Le comité exécutif de la Ville pourra désormais obliger un propriétaire à « reconstituer l’immeuble démoli » illégalement, sans autorisation, ce qui risque d’en dissuader plus d’un.

Autre nouveauté : la Ville de Québec diffusera un avis public à chaque fois qu’elle reçoit une demande pour un permis de démolition d’immeuble patrimonial. Les citoyens pourront s’y opposer par écrit et le propriétaire d’un immeuble devra plaider sa cause lors d’une audience publique devant la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ).

Précisons qu’un tel mécanisme existe déjà à la Ville de Lévis depuis plusieurs années. À Québec, ce n’est pas un « comité de démolition » mais la CUCQ qui analysait déjà chaque demande à l’interne. Les citoyens ou groupes de pression intéressés n’avaient toutefois pas voix au chapitre. Le souhait d’une plus grande transparence avait été exprimé lors de consultations en amont.

La Ville de Québec dit « saisir l’opportunité d’introduire cette disposition-là » avec la refonte de son règlement, imposée par le gouvernement provincial dans la foulée de l’adoption du projet de loi 69.

Plus de 20 000 immeubles mieux protégés

Dès avril, 96 bâtiments (qui bénéficient déjà d’une protection en étant cités au Registre du patrimoine culturel), seront visés par le nouveau règlement à Québec. À compter du 1er novembre, pas moins de 20 560 immeubles et déjà sous la juridiction de la CUCQ s’ajouteront à la liste.

En agissant de la sorte, la Ville de Québec va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que ce que le gouvernement du Québec exige.

En parallèle, la Ville de Québec poursuivra la réalisation de son inventaire des bâtiments construits avant 1940. Elle prévoit le compléter en 2026.

Amendes salées

Le nouveau règlement de la Ville de Québec, qui sera déposé mardi, pourrait entrer en vigueur en avril, suivant son adoption au conseil municipal en mars.

Quiconque procédera à la démolition d’un immeuble sans autorisation ou à l’encontre des conditions fixées s’exposera à une amende variant entre 10 000 $ et 250 000 $. Pour un immeuble cité, l’amende peut atteindre 1 140 000 $. Ces amendes, enchâssées dans le nouveau règlement, étaient déjà prévues dans des lois provinciales, a-t-on précisé en conférence de presse.