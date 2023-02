Plus divisés que jamais, les trois analystes politiques se sont livré un débat chaudement disputé, avec une petite touche humoristique, sur l'ajout d'un jour férié au Québec en hiver.

Rappelons que la province est la seule, avec Terre-Neuve-et-Labrador, qui n’a pas de congé le troisième lundi de février en Amérique du Nord.

«C’est un scandale! M. Legault veut toujours que l’on se compare avec l’Ontario et nos voisins ont une journée de congé de plus. Les Québécois travaillent aussi fort que l'Ontario et la Saskatchewan. On mérite un congé», mentionne Marc-André Leclerc.

À l’opposé, sa collègue de «La Joute» croit que les coûts sont trop importants pour le Québec.

«Ça coute 750 millions dollars par jour férié. La journée que je vais vouloir voir ma famille une journée supplémentaire, je vais prendre la journée à mes frais», souligne Yasmine Abdelfadel.

Pas de congé de la famille, mais...

Mathieu Bock-Côté ne croit pas non plus qu’un congé de la famille doit s’ajouter au calendrier des Québécois, simplement parce que les autres provinces ont une journée comme celle-ci.

Cependant, il propose un congé où le Québec se démarquerait des autres.

«Dans cinq à dix ans, on pourrait avoir un nouveau congé qui sera le jour de l’indépendance du Québec. On va même conserver le 1er juillet comme un geste de fidélité à notre vieille grand-mère abandonnée», dit-il le sourire aux lèvres.

