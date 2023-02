Richard Gere a été hospitalisé pour une pneumonie

Richard Gere a été hospitalisé au Mexique pour une pneumonie.

Dimanche, l'acteur de Pretty Woman a fini à l'hôpital à Nuevo Vallarta après avoir contracté la maladie alors qu'il était en vacances avec sa femme Alejandra Silva et leurs deux fils.

Comme l'a rapporté TMZ, il souffrait d'une «mauvaise toux» avant de partir en vacances. Une fois au Mexique, il est allé à l'hôpital, où une pneumonie lui a été diagnostiquée, et les médecins l'ont gardé pour la nuit. L'acteur de 73 ans en est sorti le lendemain, après avoir bien réagi au traitement antibiotique.

Après l'annonce de sa maladie, sa femme s'est montrée rassurante sur Instagram. «Je me suis réveillée ce matin et j'ai vu les nouvelles et tous vos messages gentils et (inquiets). Il se remet», a-t-elle écrit en légende de son message posté dimanche.

Elle a poursuivi : «Il (se sent) beaucoup mieux aujourd'hui ! Le pire est derrière lui ! Merci à tous pour (vos) gentils messages, nous les apprécions vraiment !»

Ses mots accompagnaient une photo d'elle-même, de Richard Gere, et de l'un de leurs enfants, l'acteur portant un masque facial.

La semaine dernière, Alejandra Silva a célébré son 40e anniversaire, publiant sur Instagram : «Après presque trois semaines de maladie dans notre famille aujourd'hui, je me sens enfin beaucoup mieux ! Merci pour tout votre amour.»