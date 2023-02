Trois joueurs pee-wee ukrainiens veulent immigrer au Canada

Trois jeunes Ukrainiens qui ont participé au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec ont fait la demande de demeurer au Canada. Selon ce que Le Journal a appris, les gardiens Matvii Kulish et Dmytro Korzh ainsi que l’attaquant Yehor Kosenko retourneront pour l’instant en Ukraine, mais pourraient revenir s’établir ici, au courant de l’été.

Ces trois jeunes font partie des cinq membres de Team Ukraine Select qui demeurent toujours en Ukraine. Le père de Kulish est actuellement au front tandis que celui de Kosenko y est décédé, il y a quelques semaines.

Photo Didier Debusschère

«On soupait mercredi et Matvii nous a dit qu’il voulait rester ici, raconte François Robert, qui hébergeait le grand gardien durant le tournoi. Aussitôt, on a appelé sa mère et on l’a réveillée puisque c’était la nuit en Ukraine. Elle nous a dit qu’elle serait d’accord qu’il reste et aussitôt, on s’est dit qu’on le gardait ici.»

Le jeune Kosenko était également de ce souper, puisqu’il avait été invité avec sa famille d’accueil, celle d’Olivier Hubert-Benoit. À ce moment, ce dernier se dit aussi d’accord à le garder au Québec au-delà du Tournoi pee-wee.

Tête reposée

À partir de ce moment, il fallait mettre au courant les entraineurs de l’équipe ukrainienne, tout comme Sean Bérubé.

«En parlant aux jeunes, on a compris que l’idée venait vraiment d’eux, raconte Bérubé. Ce qu’on voulait aussi s’assurer, c’est que c’était une décision réfléchie et pas prise sur un coup de tête.»

Photo Didier Debusschère

Après discussion, ils ont finalement décidé que la meilleure option était peut-être que tout le monde retourne chez eux et prenne le temps de décanter. La logistique de les garder au Canada, alors qu’ils ne sont que sur des visas de voyageurs, aurait aussi rendu la chose compliquée.

«On a décidé de ne pas prendre de décision rapide, a expliqué Bérubé. On veut que tout le monde prenne le temps de réfléchir et on va se reparler à tête reposée. Certains n’avaient même pas mis leurs mères au courant lorsqu’ils nous en ont parlé.»

Un possible déménagement au Canada cet été serait plus réaliste, confirme-t-il.

Photo d'archives Agence QMI, Joël Lemay

«Il y a plusieurs aspects, autant l’éducation que les visas. On ne veut pas avoir de problèmes avec Immigration Canada. On va reparler aux mères et si leur décision est toujours de venir ici, je vais les aider. Je l’ai fait pour la famille ukrainienne que j’héberge chez moi. Je ne suis pas inquiet que ce sera possible.»

Prêt à les attendre

De son côté, François Robert attendra le temps qu’il faut mais, il l’assure : Kulish sera le bienvenue chez lui dès qu’il le voudra.

«C’est sûr qu’on le prend. Côté hockey, j’aurai peut-être besoin d’aide financier puisque je ne veux pas négliger ma famille non plus, mais on va s’arranger. On est prêt à l’héberger sans problème.»

De son côté, Hubert-Benoit prendra le temps de réfléchir. Après tout, les trois dernières semaines sont allées à un véritable train d’enfer. Toutefois, il ne ferme pas la porte à la possibilité de, lui aussi, permettre à Kosenko de s’installer ici.

«Si Yehor ne se sent plus en sécurité chez lui et que la guerre s’approche de son domicile de Dnipro, on va lui prêter main forte et on va être là pour lui c’est sûr.»