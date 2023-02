«Je vois des succès que je n’avais jamais vus»: un nouveau médicament pour traiter les migraines

«Il y a de l’espoir», ce sont les mots utilisés par la présidente de la Société canadienne des maux de tête de passage au TVA Nouvelles pour expliquer l’arrivée d’un nouveau groupe de médicaments qui sera accessible dans les pharmacies dans les prochaines semaines.

Les gépants sont une nouvelle classe de médicaments pour contrer la migraine.

«L'un des nouveaux articles sera un vaporisateur nasal de la classe des gépants. Cette nouvelle classe permettrait de traiter la crise migraineuse, mais également de faire de la prévention de la migraine. On avait toujours séparé les traitements pour la crise des traitements préventifs, alors que cette classe pourrait faire les deux», explique la docteure Elizabeth Leroux.

Ce médicament permettrait de bloquer une protéine inflammatoire, ce qui ferait en sorte de prévenir l’arrivée de la migraine.

«L’inflammation est comme un ensemble de mécanismes et on a maintenant une nouvelle cible, le CGRP. En plus des anticorps, on a maintenant plusieurs manières de les bloquer et c’est ça qui est nouveau. Ça fait 15 ans que je traite des patients migraineux et je vois des succès que je n’avais jamais vus auparavant», dit-elle.

Voyez les explications dans la vidéo ci-dessus.