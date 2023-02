Un robot pour évaluer vos maux: l’intelligence artificielle débarque en cliniques privées

Maux de ventre, vomissement ou encore urticaire... La plateforme québécoise VITR.AI identifie les mots prononcés par les patients pour les diriger vers le bon service. Cette intelligence artificielle a fait son arrivée dans des cliniques privées du nord de Montréal et des Laurentides.

Les trois cliniques médicales composant le réseau LeBlanc + Savaria, situées à Blainville, Laval et Mont-Tremblant, utilisent ce service depuis quelques semaines déjà. Selon les employés, l’utilisation de ce robot permet de sauver beaucoup de temps.

Ils estiment qu’il est plus facile d’octroyer un rendez-vous au patient en le dirigeant vers la bonne expertise. «La médecine est une science compliquée et le travail fait en amont est colossal. La place de l'intelligence artificielle en médecine ne fera que grandir», a mentionné la docteure Marie-Andrée LeBlanc, médecin et gestionnaire, dans un communiqué.

Lancé il y a 10 semaines, ce produit nommé Navig se trouve dans sept cliniques réparties un peu partout au Québec.