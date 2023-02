Village dans un piètre état: Valérie Plante demande à Québec et Ottawa de prendre leurs responsabilités

La mairesse Valérie Plante exige que Québec et Ottawa en fassent plus pour aider les personnes vulnérables – dont les demandeurs d’asile du chemin Roxham – qui changent l’atmosphère du Village, dans le centre-ville de Montréal.

Lors du conseil municipal de lundi, Mme Plante a avancé que le Village est un secteur «sous haute pression», et ce «depuis longtemps».

La mairesse a soutenu qu’elle ne veut pas «repousser les populations vulnérables» de la métropole, mais qu’elle souhaite que Québec et Ottawa soient plus présents dans ce dossier.

«Je vais demander aux paliers de gouvernement respectifs de prendre leurs responsabilités quand, tout d’un coup, on ajoute des demandeurs d’asile qui sont vulnérables [à un quadrilatère qui est à pleine capacité] et qu’on mélange ça avec d’autres personnes qui ont des besoins particuliers», a-t-elle indiqué.

Elle répondait alors à une question du chef de l’opposition, Aref Salem, qui déplorait l’état du quartier autrefois «festif et animé», mais qui est «devenu un lieu de désolation».

Mme Plante a reconnu qu’il y avait une surpopulation de personnes en itinérance avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, à laquelle s’ajoutent des réfugiés.

«On sonne l’alarme depuis des mois, a-t-elle souligné. Le rôle de la mairesse de Montréal et de celle de Ville-Marie, c’est de mettre tout le monde autour de la table, mais parfois il faut parler plus fort pour s’assurer que celles et ceux qui sont autour prennent leurs responsabilités.»

Quelques jours plus tôt, la mairesse avait déploré le manque d’action du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Elle l’accusait de ne pas répondre aux demandes en santé mentale.

«Pour moi en ce moment, il y a un absent autour de la table, et c’est le CIUSSS», avait-elle indiqué mercredi passé.

De son côté, le porte-parole du CIUSSS, Jean-Nicolas Aubé, avait affirmé que le centre était bien présent dans les discussions.