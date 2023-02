Chemin Roxham: Valérie Plante veut des solutions permanentes pour Montréal

La Ville de Montréal a besoin de plus de ressources pour faire face au nombre grandissant de demandeurs d’asile qui s’y installent et par où ils transitent selon la mairesse Valérie Plante, qui souhaite être en mesure de tous bien les accueillir.

En entrevue à l’émission «Le Bilan», elle affirme qu’elle aimerait que cette situation soit traitée comme étant permanente, et non temporaire.

«J’ai envie qu’on arrête de gérer une situation qui est maintenant permanente avec des mesures d’urgence, dit-elle. Il faut arrêter de voir ça chacun selon son secteur avec le fédéral et le provincial. Ça met une pression sur les communautés, ça crée de l’insécurité.»

Selon la mairesse, quelque 8000 demandeurs d’asile sont à Montréal depuis 2021 et près de 74 000 ont passé par la métropole en arrivant au pays.

«C’est sûr que ça met une pression sur les services et c’est là où pour moi, comme mairesse qui souhaite la bienvenue à tout le monde, il faut qu’il y ait des ressources nécessaires», dit-elle.

Cet afflux de nouveaux arrivants ajoute notamment de nouveaux enjeux dans certains quartiers qui en connaissent déjà d'autres, notamment près de la place Émilie-Gamelin, où le fédéral a d’ailleurs utilisé un hôtel pour loger des demandeurs d’asile.

Les organismes communautaires locaux peinent à répondre aux besoins grandissants.

«Ça ajoute de la pression et ça ajoute une population qui est vulnérable différemment des autres problématiques que connaît ce secteur, mais qui est aussi dans le besoin», soutient-elle.

Elle demande donc de l’aide aux deux paliers de gouvernement pour, non seulement avoir plus de ressources, mais aussi trouver des solutions durables.

«Je n’aime pas ça renvoyer la balle, mais moi je m’occupe des aqueducs, des rues, construire des bâtiments, aménager l’espace public; je n’ai pas par exemple d’agent de l’immigration à la Ville de Montréal, affirme-t-elle. Je n’ai pas d’infirmière, je n’ai pas d’éducatrices en CPE.»

«On veut que tout le monde soit en sécurité, mais présentement on y va avec les moyens du bord, et pas de la façon la plus efficace, donc les gouvernements doivent prendre leur responsabilité, continue la mairesse. On fait partie de la solution, mais il faut nous donner les ressources et les moyens.»

