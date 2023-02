Déconnexion des appareils mobiles: en faveur d’une loi au Québec pour légiférer après les heures de travail

Selon un sondage, sept avocats sur dix, membres du Jeune barreau du Québec (JBQ), sont en faveur d’une législation sur la déconnexion de leurs appareils mobiles, après les heures de travail.

• À lire aussi: La flexibilité au travail, favorable à l'économie et aux travailleurs

• À lire aussi: Télétravail: QS veut encadrer le droit à la déconnexion

À la suite d’une fatigue numérique généralisée postpandémie, un sondage a révélé que 70% des membres de l’association affirment ressentir des pressions pour rester connectés en dehors des heures normales de travail.

Près de 80% disent consulter leurs messages, courriels et autres outils de travail sur leur téléphone cellulaire en dehors des heures normales de travail et 60% durant leurs vacances.

La vaste majorité des répondants déplore qu’il n’existe pas de politiques de déconnexion dans leur organisation et que les mesures pour favoriser la déconnexion sont également très peu fréquentes.

«On est passé d’une époque où le télétravail était l’exception dans le milieu juridique à l’ère actuelle où 80% des gens sont du télétravail», a affirmé Me Chloé Fauchon, présidente du Jeune Barreau de Québec.

«En raison de cette nouvelle réalité-là, il y a 70% de nos membres qui ressentent de la pression de demeurer connecté en dehors des heures normales de travail. Il n’y a plus cette limite entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui pouvait exister avant», a-t-elle ajouté.

PHOTO FOURNIE PAR BROUILLARD

Détresse psychologique

D’ailleurs, selon Me Fauchon, on parle de plus en plus ouvertement de détresse psychologique dans la profession.

«C’est une préoccupation qui est très importante. C’est l’écho que nous avons de nos membres. Il y a des besoins qui sont là en matière de santé mentale. On tente, par le biais de notre mission, de soutenir nos membres là-dedans. Le fait de proposer cette modification, ça s’inscrit dans l’ensemble des efforts que nous déployons pour nos membres là-dessus.»

«C’est maintenant qu’il faut agir pour préserver notre santé mentale à tous», a-t-elle poursuivi.

Ensemble de la société

Certes, le sondage a été mené auprès des membres du JBQ, mais Me Fauchon estime que les résultats sont le reflet de ce qui se passe aussi dans l’ensemble de la société.

«Je m’avance un peu en disant ça, mais nous, on présume que c’est le cas.»

Les diverses associations de JBQ font équipe avec la Jeune Chambre de Commerce de Montréal dans cette revendication.

«Comme la relève d’affaires est elle aussi préoccupée par cela et qu’ils ont décidé d’appuyer notre demande de modification législative, ça nous permet de penser que c’est généralisé», a dit l’avocate.

Des représentants ont eu l’occasion de rencontrer la députée de la CAQ Sylvie D’Amours dans le cadre des Rencontres actions jeunesse organisées par Force jeunesse.

Lors de la discussion avec Mme d’Amours, il a été convenu que celle-ci remettrait le rapport en mains propres à Jean Boulet, ministre du Travail.

Législation

Le JBQ a demandé au gouvernement de légiférer sur la question afin notamment d'affirmer le droit à la déconnexion de tous les salariés du Québec, à l’instar d'autres provinces canadiennes, dont l'Ontario, et certains pays d'Europe, comme la France et la Belgique.

La grande majorité des répondants souhaite qu’une loi oblige les employeurs à établir des modalités en lien avec le droit à la déconnexion pour respecter les temps de repos et de congé et de maintenir une limite entre la vie professionnelle et la vie personnelle/familiale.

«Il y a une problématique, mais il n’y a pas encore de politique. La pression qui est ressentie vient à la fois de la culture organisationnelle, de la pression du marché et de nous-mêmes. Elle vient de partout. Ça devient très difficile de se discipliner à ne pas consulter les courriels, les notifications, alors que nous les avons sous les yeux. C’est plus fort que nous. C’est une nouvelle façon de travailler dans laquelle on a été projeté avec l’arrivée de la pandémie. On ne veut pas revenir en arrière, mais il faut s’adapter.»

«Pour que les gens sentent qu’ils ont le droit de se déconnecter, (...), je pense que ça serait de bon aloi de mettre par écrit les règles du jeu dans une politique.»

Les membres du Jeune barreau du Québec ont été invités à remplir un questionnaire en ligne sur une plateforme de sondage entre le 9 juin et le 19 juillet 2022. Au total, 968 personnes ont participé à l’étude.