Déraillement en Ohio : des résidents rapportent migraines, mal de gorge et problèmes de peau

Certains résidents de East Palestine en Ohio, rapportent avoir développé certains problèmes de santé depuis le déraillement de train et le déversement d’un produit chimique hautement toxique au début du mois de février.

Plusieurs d’entre-deux qui avaient été évacués sont de retour dans leur résidence cette semaine, et craignent que leurs ennuis de santé soient liés à la toxicité des lieux.

Le déraillement du 3 février dernier a causé un incendie majeur et a forcé l’évacuation de centaines de personnes qui vivent près du site de l’accident, craignant que le produit dangereux, hautement inflammable, explose.

Pour éviter une explosion potentiellement mortelle, les services d’urgence ont libéré du gaz toxique de chlorure de vinyle et l’ont fait brûler, libérant un panache de fumée noire sur la ville pendant des jours.

D'autres produits chimiques préoccupants ont été enregistrés sur le site dont du phosgène et du chlorure d'hydrogène. Ces produits chimiques sont libérés lorsque le chlorure de vinyle se décompose.

Tous ces produits chimiques peuvent changer lorsqu'ils se décomposent ou réagissent avec d'autres éléments de l'environnement, créant ainsi un bouillon de toxines potentielles.

Les résidents ont reçu le feu vert pour rentrer chez eux le 8 février dernier, après des analyses de l’air par les autorités, montrant qu’aucun produit dangereux ne se trouvait dans l’air à quantité élevé.

Les autorités affirment que des tests de l’air supplémentaires dans 500 résidences n'ont également montré aucun danger.

Les tests de l'eau du robinet du système municipal n'ont montré aucun produit chimique à des niveaux qui poseraient un risque pour la santé, bien que les autorités testent toujours l'eau des rivières, des ruisseaux et des puits résidentiels de la région.

Des nappes qui ressemblaient à du carburant ont été filmées dans des cours d’eau de la municipalité, ajoutant aux inquiétudes des citoyens.

Les résidents sont loin d’être rassurés et affirment que quelque chose les rend malades, mais les autorités ne trouvent pas le problème.

Citoyens malades

«Quand nous sommes revenus le 10 février, c'est à ce moment-là que nous avons décidé que nous ne pouvions pas élever nos enfants ici», a déclaré Amanda Greathouse en entrevue à CNN. Il y avait une odeur terrible et persistante qui m'a rappelé la solution de permanente des cheveux [ammoniac].»

La dame a déclaré qu'elle était revenue une trentaine de minutes dans sa maison située tout près du site de l’accident, lorsqu'elle a développé une éruption cutanée et des nausées.

«Quand nous sommes partis, j'avais une éruption cutanée sur la peau du bras et mes yeux me brûlaient pendant quelques jours», a assuré la femme qui a deux enfants d'âge préscolaire.

Elle et son mari ne sont retournés chez eux que deux fois depuis le déraillement, pour ramasser des papiers et des vêtements.

«L'odeur chimique était si forte qu'elle m'a donné la nausée», a détaillé la mère de famille. «Je voulais juste ramasser rapidement ce dont j'avais besoin et partir. Je n'ai pris que quelques vêtements parce que même les vêtements sentaient le produit chimique et j'ai peur de les mettre sur mes enfants.»

Elle dit qu'elle a également empêché ses gamins d'aller à l'école depuis le déraillement. Même si le professeur de son fils lui a promis que les élèves n'utilisaient que de l'eau en bouteille, elle s'inquiète d'autres types de contamination.

«Je ne veux pas retirer mon fils de l'école maternelle dans laquelle il se trouve parce que j'aime vraiment les professeurs qu'il a, mais j'ai toujours peur. Certains enseignants ont même exprimé leurs inquiétudes concernant la qualité de l'air.»

Une autre résidente, Audrey DeSanzo aimerait également avoir des réponses.

«Est-ce que c'est sûr, vraiment?» s’interroge la femme qui vit à moins d’un kilomètre du déraillement avec ses deux enfants d'âge scolaire.

«Tous ces gens qui ont des éruptions cutanées, qui ont la conjonctivite, l'œil rose, à cause des produits chimiques, ça ne vient pas de leur imagination», insiste cette mère de famille.

«Tu as mal à la gorge quand tu restes ici. Ça pue ici», ajoute-t-elle.

Après le déraillement, Audrey DeSanzo a évacué avec ses enfants de l'autre côté de la frontière de l'État en Pennsylvanie, où son oncle avait un duplex vide. Ils dormaient par terre et sur le canapé.

Quand elle est rentrée à la maison, elle a aéré sa maison, changé le filtre de la fournaise et lavé leurs draps et leurs vêtements. Malgré ces précautions, ils se sont tous rendus dans une clinique parce que ses enfants toussaient et leur gorge était à vif.

Les tests d'angine streptococcique étaient négatifs. Le médecin a prescrit des médicaments contre la toux aux enfants et a dit à la maman que les produits chimiques étaient probablement à blâmer.

Le médecin a déclaré qu'elle avait vu un certain nombre de résidents de East Palestine présentant des symptômes similaires, a déclaré DeSanzo, et leur a conseillé d'appeler le centre antipoison et de se rendre à l'hôpital local pour un test sanguin. Elle n'a pas encore fait la prise de sang.

Debbie Pietrzak, porte-parole du centre médical régional de Salem, qui gère la clinique où Audrey DeSanzo s'est rendue, a confirmé qu'elle avait traité un petit nombre de résidents présentant des symptômes tels que des maux de gorge et des problèmes respiratoires.

L’urgence de l'hôpital a accueilli moins de 10 patients de East Palestine.

Natalie Rine, une pharmacienne qui dirige le Central Ohio Poison Center, a déclaré que les centres antipoison de l'État recevaient également des appels de résidents de East Palestine.

Le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine, a déclaré qu'une demande d'experts médicaux du ministère américain de la Santé et des Services sociaux avait été acceptée et que des responsables devraient arriver au début de la semaine prochaine pour aider à soutenir une clinique pour les patients.

«Nous savons que la science indique que cette eau est sûre, que l'air est sûr. Mais nous savons aussi très naturellement que les habitants de Palestine sont inquiets », a-t-il déclaré vendredi.

Mike DeWine a déclaré qu'il prévoyait de créer une clinique où les responsables du HHS et d'autres répondraient aux questions, évalueraient les symptômes et fourniraient une expertise médicale.

Une experte veut aider

Les composés organiques volatils libérés par l'explosion contrôlée peuvent provoquer des symptômes similaires à ceux signalés par certains habitants de East Palestine, notamment des maux de tête, des maux de gorge et une irritation du nez et des yeux, mais les experts disent qu'il est extrêmement difficile de relier les expositions chimiques aux effets sur la santé.

«C'est un défi majeur», déclare Erin Haynes, présidente du Département d'épidémiologie et de santé environnementale de l'Université du Kentucky.

«La communauté est maintenant exposée à un mélange de nombreux composés organiques volatils à base de pétrole, il se peut donc qu'il ne s'agisse pas d'un seul, mais d'un mélange d'entre eux», a-t-elle ajouté.

Haynes, qui a de l'expérience dans les enquêtes sur les expositions toxiques dans les communautés, dit qu'elle cherche à obtenir l'approbation du comité d'examen institutionnel de son université pour lancer une étude dans cette petite ville afin d'aider à donner aux résidents plus d'informations sur leurs expositions chimiques dans l'air, l'eau et le sol.