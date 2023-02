Des psychologues pour rétablir l'harmonie chez les élus trifluviens

De nouveaux moyens sont mis de l'avant pour tenter de restaurer l'ordre et l'harmonie au sein du conseil municipal de Trois-Rivières.

Ainsi l'administration municipale envisage d'embaucher une firme de psychologues organisationnels pouvant agir comme médiateur entre les élus. Sa tâche sera aussi de dresser un diagnostic du climat de travail, de favoriser les interactions positives et d'identifier des solutions pour rendre optimales les conditions d'exercice de la fonction d'élu.

C'est la conseillère municipale Sabrina Roy qui a amené cette suggestion qui devra d'abord être soumise à l'approbation du conseil municipal.

«En fait ça va être de venir nous rencontrer, de voir nos interactions, de porter un diagnostic sur ce qui se passe et de nous donner des solutions pour que l'ambiance de travail se fasse dans une saine collaboration», a expliqué Mme Roy.

Le climat toxique au sein du conseil municipal a déjà conduit au retrait temporaire du maire Jean Lamarche.

L'administration prend aussi une mesure pour assurer le maintien de l'ordre et du décorum lors des séances publiques. Ainsi, il n'y aura plus un seul, mais deux agents de sécurité en poste dans la salle où il arrive que des citoyens causent de l'interférence, formulent des commentaires à voix haute et provoquent du chahut.

«Il y a plus de personnes qui sont dans la salle et on remarque que parfois il y a un manque de civilité ou de respect dans les échanges qui sont faits tant entre les citoyens et l'administration municipale qu'avec le personnel politique en place. Donc, l'objectif d'ajouter un agent de sécurité, c'est vraiment de venir faire respecter le décorum», a indiqué Mikaël Morrissette, porte-parole de la ville.