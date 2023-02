Détox vestimentaire : un nouveau défi pour le mois de mars

Après le mois de février sans alcool, place au mois de mars sans nouveaux vêtements.

C’est le média québécois «Unpointcinq» qui lance ce nouveau défi en proposant le mois de détox vestimentaire.

Le but est de ne pas acheter de vêtements de tout le mois de mars.

«L’industrie de la mode, c’est une des industries les plus polluantes au monde»,décrit Rémi Leroux, rédacteur en chef adjoint d’Unpointcinq.

Un groupe Facebook a été créé pour discuter et réfléchir.

«Il commence déjà à y avoir des échanges et c’est ça qu’on veut avec ce défi aussi, c’est créer une communauté de gens qui vont s’entraider», affirme M. Leroux.

Parmi les conseils pour une garde-robe écoresponsable, il y a de ne pas laisser dormir les ressources, donc si on ne porte pas, on donne au suivant.

Il est aussi conseillé d’acheter seconde main, de faire durer ses vêtements, entre autres avec un bon entretien et de porter ce qu’on possède déjà.

Récemment, le phénomène de la «fast fashion», la production rapide et moins chère des vêtements, a un gros impact environnemental.

«Même si une marque de “fast fashion”, de mode rapide, de mode jetable, décide d’incorporer des styles qui sont plus écologiques ou plus éthiques, même là, ils produisent des quantités astronomiques de vêtements», affirme Léonie Daignault-Leclerc, autrice du livre «Pour une garde-robe responsable» et fondatrice de Gaïa et Dubois.

Pour diminuer les achats de vêtements, elle suggère de n’acheter que de véritables coups de cœur.

«Le point de départ, en fait, c’est d’apprendre à tomber en amour avec nos vêtements. Donc, ça, c’est vraiment la base pour éviter la surconsommation», ajoute-t-elle.