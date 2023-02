Quand l’économie se porte bien, les camions de transport roulent à plein régime, mais quand l'économie ralentit, les chauffeurs ont le pied sur le frein.

Notre journaliste Pierre-Olivier Zappa est allé à la rencontre de Michel Robert, président et chef de la direction du Groupe Robert pour en apprendre davantage sur le métier.

«C’est un métier qui est difficile», lâche M. Robert. «Nos camionneurs sont partis sur des horaires irréguliers donc on a de la difficulté au niveau du recrutement.»

Le taux d'inflation s’est établi à 5,9% au Canada, mardi. Ça reste très élevé, et ça s'ajoute au taux de 5,1% en janvier 2022.

«On ressent les effets de la récession qui est à nos portes», dit M. Robert. «Quand on regarde les volumes qu’on transporte depuis quelques mois, on est déjà dans des volumes de récession.»

Pour garder le même pouvoir d'achat, il faudrait augmenter les revenus de 5% par année.

«On voit que la consommation dans certains secteurs a baissé et on doit s’ajuster», explique M. Robert. «Nos clients, dans certains secteurs, ont plus de difficulté que dans d’autres.»

C'est ce qui fait dire à Michel Robert que 2023 ne sera pas une année facile, surtout dans la construction et le secteur manufacturier.

Voyez l’entrevue complète avec M. Robert dans l’extrait ci-dessus.