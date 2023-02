Inflation alimentaire: «il n’y aura pas de baisse de prix», dit un spécialiste

Le prix du panier d’épicerie a bondi dans la dernière année et pourrait continuer à augmenter dans les prochains mois, selon un expert.

«On s’attendait à un hiver difficile et c’est exactement ce qui se passe. À partir du mois d’avril, les choses devraient s’améliorer», dit Sylvain Charlebois, spécialiste de l’industrie agroalimentaire à l’Université Dalhousie.

Le marché international a complètement changé durant la pandémie.

«On fait affaire avec des chaines d’approvisionnement qui ont de la difficulté à se remettre des problèmes causés par la pandémie, le manque de main-d’œuvre et les changements climatiques», explique-t-il.

C’est d’ailleurs en raison de ces changements que les prix élevés à l’épicerie sont bien enracinés, selon cet expert.

«Est-ce qu’on va avoir des baisses de prix? La réponse est non! Les salaires ont augmenté, les coûts ont augmenté, il y a un nouveau régime qui s’est installé en 2022 et la filière alimentaire est en train de changer. On s’attend à un taux d’inflation plus bas, mais pas de baisse de prix», dit-il.

