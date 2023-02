«J'ai 63 ans, mais j'ai l'air d’avoir 20 ans de moins!»

Qui ne rêve pas d’avoir l’air plus jeune que son âge véritable. Le Dr Mark Hyman, 63 ans, semble avoir trouvé la fontaine de jouvence.

Suivi par 2,3 millions de personnes sur son compte Instagram, le médecin du Massachusetts affirme qu’il doit cette allure plus jeune simplement au fait qu’il mange de bons aliments. Rien à voir avec la chirurgie et le Botox, avance-t-il.

Le Dr Hyman croit que tant que l’on se nourrit intelligemment, on peut renverser le processus de vieillissement. Ses abonnés Instagram semblent se délecter de ses conseils.

Le médecin y fait la promotion de son livre «Young Forever» (Jeune éternellement) où il partage ses secrets pour vivre plus longtemps et plus en santé.

Le Dr Hyman s’impose le régime Pegan qui se compose à 75% de fruits et de légumes.

Il privilégie les baies et les aliments sans féculents. Son alimentation est à faible indice glycémique. Il fait la part belle aux cerises, oranges, les abricots secs, pamplemousses, poires, les pommes, les prunes et aux pêches.

Si vous voulez avoir l’air jeune, fais le plein d’aliments santé, conseille-t-il. En voici parmi ses favoris.

«Les aliments entiers tels que les noix, l'huile d'olive extravierge, les avocats, les graines, les œufs de pâturage et les petits poissons gras sauvages tels que la sardine, le maquereau, le hareng, les anchois et le saumon sauvage contiennent des graisses saines», a-t-il expliqué à LadBible.

Mark Hyman se permet des collations, mais son choix est toujours santé. Les noix sont votre meilleure option, allègue-t-il.

Le médecin ne bannit pas la viande, mais seulement en petite quantité. La viande ne doit pas composer la majeure partie d’un plat, prévient-il. Quant à ceux qui basent leur alimentation sur les végétaux, ils devraient également éliminer les fausses viandes.

Bien sûr le sexagénaire fait de l’exercice pour se maintenir en forme. Il croit que les gens devraient s'en tenir à des exercices qui travaillent la force musculaire afin d’avoir l’air d’avoir 20 ans de moins.

«Préserver ses muscles, les développer et optimiser leur fonction sont les clés de la fontaine de jouvence», soutient le Dr Mark Hyman.