La disparition d’un étudiant élucidée près de 50 ans plus tard

Il aura fallu près de 50 ans pour élucider la disparition d’un étudiant qui regagnait son domicile après son travail dans un bar de LaGrange en Géorgie.

Kyle Wade Clinkscales, 22 ans, avait terminé son quart de travail le 27 janvier 1976 quand au volant de sa Ford Pinto Runabout blanche 1974, il s’est mis en route pour Auburn où il étudiait à l’université.

La disparition du jeune homme est restée non élucidée durant des décennies. Ses parents, John et Louise Clinkscales, ont passé des dizaines d'années à la recherche de leurs fils. Ils ont même fondé une entreprise pour aider à retrouver les personnes disparues, selon CBS 42.

Les autorités ont drainé plusieurs lacs à la recherche du véhicule du jeune homme. Sa voiture a été découverte dans un ruisseau du comté de Chambers, en Alabama, le 7 décembre 2021, d’après les informations du bureau du shérif du comté de Troup.

Bien que les restes aient été retrouvés en 2021, il a fallu plus d'un an pour les identifier comme ceux de Kyle Clinkscales.

«Les effets personnels de Kyle Clinkscales et son squelette ont été récupérés et envoyés au Georgia Bureau of Investigation Crime Lab ainsi qu’au FBI pour analyse. Les restes ont été positivement identifiés dimanche», précise le bureau du shérif dans son communiqué de presse.

C’est la tante du jeune homme Martha Morrison qui a identifié le véhicule de son neveu en 2021, selon CBS 42. Ses deux parents étant décédés.

Kyle Clinkscales | Bureau du shérif du comté de Troup

Alors que la mort de Kyle Clinkscales s’apparente à un accident, certains croient qu’il a été tué.

«Je n'ai aucun doute à l'esprit qu'il a été tué. Les gens en ont parlé pendant des années et des années. Comment tout le monde ne le savait pas, je ne sais tout simplement pas», a déclaré l'ancien shérif du comté de Troup, Donny Turner, à AL.com.

À l’époque deux hommes, Ray Hyde et Jimmy Earl Jones, avaient été interrogés dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Kyle Clinkscales, mais il y avait des incohérences dans les différents témoignages faits aux enquêteurs.

Une perquisition avait été menée au domicile de Hyde sans succès. Il a été arrêté pour possession d’arme à feu. Selon CBS 42, il est décédé en 2001.

Jimmy Earl Jones avait affirmé pour sa part que Hyde avait tiré sur Kyle Clinkscales et qu’il avait aidé Hyde à se débarrasser du corps de la victime.

Jones a été poursuivi pour avoir caché la mort du jeune homme et fait de faux témoignages à la police. Il a purgé une peine de prison de 2007 à 2013.