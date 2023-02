«La Fabuleuse histoire d’un royaume» ajoute la tragédie de Saint-Jean-Vianney à sa fresque

Le glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney, survenu dans la nuit du 4 mai 1971, sera raconté dans «La Fabuleuse histoire d’un royaume», cet été.

Dans ce nouveau tableau de six minutes, on y présentera, dans la noirceur, le déroulement de la tragédie et les échanges entre les citoyens, dont beaucoup d’entre eux étaient postés devant leur téléviseur à regarder le Canadien de Montréal en série éliminatoire de la LNH. La saynète, écrite et mise en scène par Jimmy Doucet, mettra également en lumière les nombreux moments héroïques qui ont eu lieu au cours de cette nuit fatidique ayant fait 31 morts.

Par la même occasion, le tableau du hockey sera complètement réécrit, remis en scène et déplacé dans le fil de l’histoire afin de servir d’introduction au tableau de Saint-Jean-Vianney.

Rappelons que l’important glissement a emporté avec lui une partie de la municipalité située sur l’actuel territoire de la ville de Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. «C’est un événement très marquant pour notre ville, et il est important que cette page de l’histoire figure dans notre spectacle, puisqu’elle fait partie de nous de près ou de loin», a souligné en conférence de presse mardi, Phil Desgagné, le président de l’organisation, assurant que le nouveau tableau se démarquerait de celui du déluge de 1996.

Le nouveau tableau devait originalement être présenté en 2021 pour souligner les 50 ans de la tragédie, mais la pandémie a joué les trouble-fêtes et contribué à son report.

«La Fabuleuse histoire d’un royaume» sera à l’affiche du 12 juillet au 19 août 2023 au Théâtre du Palais municipal. Pour se procurer des billets: https://fabuleuse.com/