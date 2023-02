Le maire de Québec réclame près de 500 M$ dans le prochain budget provincial

Mobilité, logement, itinérance, infrastructures, main-d’œuvre... Bruno Marchand a une liste d’épicerie bien garnie en vue du prochain budget provincial. Ses demandes au gouvernement Legault s’élèvent à 496 M$.

Le maire de Québec a rencontré le ministre des Finances, Éric Girard, lundi, dans le cadre des consultations prébudgétaires, afin de lui communiquer l’ensemble de ses revendications.

En conférence de presse, mardi, il a précisé d’entrée de jeu que le contenu de sa nouvelle liste « s’ajoute aux demandes » antérieures qui sont déjà connues, comme les dépassements de coûts pour le tramway, la pérennité du pont de Québec, la phase IV de la promenade Samuel-De Champlain ou encore les sommes réclamées pour développer la zone InnoVitam.

Parmi les nouvelles priorités identifiées par son administration, le maire réclame 100 M$ sur cinq ans pour acquérir et revendre des terrains pour développer des quartiers mixtes, « abordables et durables » à proximité du futur tramway, ce qui permettrait de « répondre aux besoins en logements, d’accueillir de nouveaux travailleurs et d’éviter l’étalement urbain ».

La Ville de Québec demande par ailleurs toujours au gouvernement de financer la réalisation de 500 nouveaux logements sociaux et abordables par an (pour un total de 2 500 unités sur cinq ans) et de lui octroyer une somme de 25 M$ pour racheter et rénover des immeubles existants.

Infrastructures et transport collectif

Pour résorber son déficit d’entretien accumulé, en matière d’infrastructures municipales (routes, aqueduc, égouts, etc.), la Ville demande au provincial d’investir 40 M$ de plus par an, pour un total de 200 M$ sur cinq ans.

Quant au financement des sociétés de transport en commun qui bat de l’aile, un enjeu qui fera l’objet d’une nouvelle consultation de l’État québécois, la Ville n’ose pas se commettre sur une réclamation chiffrée. Le maire Bruno Marchand fera connaître ses intentions détaillées d’ici « quelques mois ».

En revanche, il revient à la charge pour obtenir le droit d’imposer des redevances sur les nouveaux projets construits le long du tracé du tramway. Il réclame aussi 54 M$ pour pouvoir mettre en œuvre sa Vision de la mobilité active, dévoilée en septembre dernier.

15 M$ pour l’itinérance

Bruno Marchand demande enfin une enveloppe additionnelle de 15 M$ pour lutter contre l’itinérance, 63 M$ pour la lutte contre la violence armée, 14 M$ pour faire face à la demande croissante des besoins en santé mentale, et 25 M$ pour la régionalisation de l’immigration et la main-d’œuvre.

Réactions de l’opposition

L’opposition de Québec d’abord a globalement bien accueilli les demandes prébudgétaires de Bruno Marchand. « Il n’y a rien dans ce que le maire propose auquel on s’oppose ou qu’on ne trouve pas intéressant », a convenu le chef Claude Villeneuve, à l’exception de la redevance tout au long du tramway. Comme l’an dernier, le chef de l’opposition a déposé sa propre liste d’épicerie au gouvernement Legault.

Du côté d’Équipe Priorité Québec (EQP), le chef Patrick Paquet a affirmé que « plusieurs demandes (du maire) sont légitimes ». Cela dit, M. Paquet a apporté certaines nuances. Il a dit que les demandes pour financer les infrastructures municipales auraient dû être faites de façon commune par les 10 plus grandes Villes au Québec. Son confrère Stevens Mélançon a ajouté que le maire aurait eu avantage à préciser certaines de ses requêtes.

-Avec la collaboration de Taïeb Moalla