Le Publisac de retour aux portes des Montréalais prochainement

Postes Canada et Transcontinental ont conclu une entente pour reprendre prochainement la livraison du Publisac au grand dam du syndicat des postiers.

«Malgré une réduction non négligeable du poids du Publisac, plusieurs enjeux de santé et sécurité persistent et beaucoup de travail sera encore nécessaire pour que la livraison de ce produit se fasse dans le respect de notre santé et sécurité», affirme le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) de la section locale de Montréal, dans une communication à ses membres.

La reprise de la livraison devait être le 27 février, selon les informations qu’avaient en main le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) de la section locale de Montréal. Mais Postes Canada indique que « L’examen de nos processus est toujours en cours afin de déterminer les meilleures solutions possibles pour assurer la sécurité de notre personnel et mieux servir les Canadiens et les Canadiennes ». Donc, la reprise de la livraison semble reportée.

Au lieu de viser l’implantation dans deux installations, comme elle l’a fait en octobre passé, Postes Canada vise maintenant le déploiement initial dans neuf installations, soit Ahuntsic, Montréal-Nord, Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard, Saint-Michel, Snowdon, Pierrefonds, Pointe-Claire–Dorval et Notre-Dame-de-Grâce.

Postes Canada a informé son syndicat le 16 février de cette nouvelle entente, qui limite les livraisons du Publisac à une fois semaine. Les dimensions des encarts seront les mêmes qu’avant (11 po x 12 po), mais le poids de l’envoi, qui à l’origine allait jusqu’à 300 grammes, sera limité à 56 grammes.

«Déraisonnable»

Le STTP dénonce le court délai de sept jours que Postes Canada laisse aux facteurs et factrices pour se préparer. «Lors de la première phase du projet, il y a eu une grosse hausse d’accidents de travail. Des gens ont modifié les outils de livraison et il y a eu des accidents en lien avec ça, pour la simple et bonne raison qu’il n’y avait pas d’autres outils disponibles déployés par l’employeur, dû au délai qui était déraisonnable. On se retrouve dans le même genre de situation présentement», explique le président du syndicat, Alain Robitaille, à ses membres dans une vidéo.

En décembre dernier, Postes Canada avait choisi de suspendre temporairement la distribution du Publisac quelques mois après en avoir obtenu la distribution. Des travailleurs avaient soulevé des préoccupations concernant la santé et la sécurité des postiers qui doivent assurer la distribution à chaque porte montréalaise.

La distribution du Publisac sème la discorde depuis que la Ville de Montréal a adopté un règlement de «opt-in» en avril dernier, en vertu duquel seules les adresses qui en feront la demande continueront de recevoir le Publisac.

Afin de contourner cette décision, TC Transcontinental s’est alors tourné vers Postes Canada pour continuer d’assurer la livraison, faisant ainsi un pied de nez à la Ville. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’était d’ailleurs pas au courant du retour du Publisac. Elle a appris la nouvelle ce matin sur les ondes du 98.5 fm.