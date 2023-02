«Le télétravail est là pour rester», juge Isabelle Maréchal

Les employeurs doivent réaliser que le télétravail n’est pas près de disparaitre croit Isabelle Maréchal dans la foulée d’un sondage qui confirme que les travailleurs veulent pouvoir demeurer à la maison.

«Le télétravail, pour moi, est là pour rester», a lancé la chroniqueuse en discutant de cet enjeu avec Mario Dumont au micro de QUB radio mardi.

Selon un sondage, 85 % des travailleurs disent qu’ils recherchent un poste hybride ou carrément tout en télétravail, alors que seulement 22 % des emplois offrent cette option.

Ces données font dire à Isabelle Maréchal qu’«il va falloir que les employeurs allument» et cesse de croire que leurs employés doivent se présenter tous les jours à l’heure pile au bureau.

«C’est terminé ça. Il ne faut plus penser comme ça. Ce n’est pas ça qui fait si ton employé est productif ou non», a souligné la chroniqueuse.

Le sondage montre aussi que 16 % des travailleurs sont prêts à accepter un salaire moindre pour pouvoir télétravailler, un taux qui grimpe à 32 % chez les parents et à 33 % chez les 18 à 35 ans.

«Je pense que l’avenir va être une espèce de mix. Je crois beaucoup au phénomène de l’hybride. Un moment donné, on est des humains, on n’est pas des robots et on a besoin de se voir. [...] C’est cet équilibre qu’il va falloir trouver», a conclu Mme Maréchal.