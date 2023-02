Les Bourses mondiales reculent, les taux bondissent

Wall Street a flanché et les marchés européens ont reculé mardi, freinés par les risques d’un resserrement monétaire plus sévère, ce qui a fait flamber les taux d’intérêt.

Après un week-end de trois jours, Wall Street a clos en berne : le Dow Jones a perdu 2,06 %, le Nasdaq, à dominante technologique, a lâché 2,50 % et l’indice élargi en rendant 2 % est repassé sous le seuil des 4 000 points.

Les indices européens ont terminé une nouvelle fois en baisse à Paris (-0,37 %), Francfort (-0,52 %), Londres (-0,46 %) et Milan (-0,68 %).

L’actualité du jour a été marquée par les indicateurs avancés de l’activité économique PMI des deux côtés de l’Atlantique.

À chaque fois, ils ont montré une résilience de l’économie plus forte qu’anticipée, avec une accélération de l’activité en France et en Allemagne, où le moral des investisseurs a aussi continué de s’améliorer en février.

Aux États-Unis, l’activité a progressé dans les services, mais a reculé dans l’industrie, tout en faisant à chaque fois mieux qu’attendue par les analystes.

Cette embellie soutient l’idée que les banques centrales pourraient prolonger leur cycle de resserrement monétaire pour combattre l’inflation.

Cela s’est traduit notamment par une hausse des taux sur le marché obligataire. Le rendement pour l’emprunt américain à 10 ans — échéance qui fait référence — a grimpé à 3,95 % au plus haut depuis presque trois mois et demi, contre 3,82 % la veille. Celui de la France est monté à 3,01 % et celui de l’Allemagne à 2,53 %, tous deux à leur plus haut depuis le 30 décembre.

«C’est quelque chose que le marché boursier peut difficilement ignorer», a commenté Steve Sosnick, d’Interactive Brokers.

«Les acteurs du marché réduisent leur exposition au risque, même s’il est encore trop tôt pour décrire le marché comme étant totalement dans l’aversion au risque», souligne Patrick O’Hare de Briefing.com.

Outre les craintes sur l’environnement monétaire, les tensions internationales freinaient aussi l’appétit des investisseurs.

Le président russe Vladimir Poutine a en effet promis mardi de poursuivre sa campagne militaire en Ukraine, près d’un an après le début de l’offensive, alors que son homologue américain Joe Biden a effectué une visite surprise à Kiev lundi, promettant de nouveaux armements et un soutien «indéfectible» à son allié ukrainien.

La distribution peu optimiste

À Wall Street, le géant de la distribution Walmart a pris 0,61 % après ses résultats annuels.

Home Depot, le leader américain du bricolage, s’est effondré de 7,06 %. La chaîne a publié un chiffre d’affaires décevant pour l’ensemble de l’année et prévoit même un recul de son bénéfice cette année.

De nombreux titres de la distribution ont suivi le mouvement, comme la chaîne d’équipement pour la maison Lowe’s (-5,12 %), les grands magasins Macy’s (-6,51 %), et même la chaîne de semi-gros Costco (-1,13 %).

En Allemagne, le commerçant en ligne Zalando (-2,07 %) a annoncé mardi la suppression de plusieurs centaines d’emplois dans le monde, en raison d’une conjoncture économique «compliquée» pour les acteurs du numérique, qui multiplient les licenciements ces derniers mois.

Fortunes diverses pour les banques

La Banque HSBC a annoncé une augmentation de 17,6 % de son bénéfice net en 2022. Le patron du géant bancaire a souligné une «bonne performance à travers ses activités mondiales». L’action a pris 4,32 %.

À l’inverse, son homologue Credit Suisse a chuté de 4,11 %, après avoir atteint plus tôt un plancher historique à 2,52 euros, à la suite de rumeurs de presse affirmant que le gendarme suisse des marchés était en train d’examiner des propos de son président en décembre sur les sorties de fonds.

Du côté des devises et du pétrole

La livre grimpait face à l'euro et au dollar, soutenue par la croissance de l'activité économique au Royaume-Uni en février, selon l'indice PMI Flash de S&P Global.

Vers 19H00 GMT, la livre gagnait 0,89% à 87,95 pence pour un euro et 0,51% à 1,2103 dollar pour une livre.

Les prix du pétrole se sont repliés face aux inquiétudes concernant l'économie mondiale. Le baril de WTI américain pour livraison en mars, dont c'est le dernier jour de cotation, a cédé 0,23% à 76,16 dollars, alors que celui de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a chuté de 1,21% à 83,05 dollars.