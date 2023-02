L'inflation continue à faire mal à Rimouski

Bien qu’elle commence à ralentir, l’inflation qui demeure élevée au pays, particulièrement à l’épicerie, continue à se faire sentir dans le portefeuille des citoyens de Rimouski.

«On observe même depuis l’automne une recrudescence de nos services. Les gens vivent beaucoup d’anxiété. Ils se demandent de quelle façon ils vont pouvoir arriver tout simplement», a témoigné Chantal Lapointe, directrice générale de L'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) Rimouski-Neigette et Mitis.

En janvier, le taux d’inflation sur un an s’est établi à 5,9 %, contre 6,3 % en décembre. Les taux sont cependant plus élevés à l’épicerie, où les prix se sont envolés de 7 5 sur la viande, 9 % sur la volaille, 12 % sur les produits laitiers, 14 % sur les légumes frais et 15 % sur les produits de boulangerie en à peine un an.

Certains travailleurs se résignent maintenant à se trouver un deuxième emploi, à défaut de vivre à crédit.

«Quand on n’a plus de marge de manœuvre, c’est l’épicerie évidemment qui mange un coup. Les gens vont couper dans l’essentiel et c’est là que beaucoup de nos consommateurs sont rendus malheureusement», a noté Mme Lapointe.

Des organismes comme l'ACEF demandent des mesures ciblées pour les personnes dans le besoin pour les aider à joindre les deux bouts.

«Les chèques, c’est sûr que c’est une bonne idée, sauf qu’il faut l’envoyer aux gens qui en ont vraiment besoin pour ne pas que ça contribue à augmenter encore l’inflation. Les gens qui sont à faible revenu vont l’utiliser pour des biens essentiels», a assuré Chantal Lapointe.

Pour contrer les effets de l'inflation, le gouvernement du Québec prévoit baisser les impôts des contribuables lors du dépôt du prochain budget.