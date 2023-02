Bernard Drainville n’a pas réussi à convaincre tout le monde en annonçant, mardi, le ralentissement du développement des maternelles quatre ans en raison d’un manque de main-d’œuvre et de locaux.

L’ancien ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, croit que l'échec des négociations avec le fédéral pour les transferts en santé aurait influencé cette décision du gouvernement.

«En politique, on choisit l’enrobage de notre nouvelle, mais on ne va pas nécessairement dire la vraie raison qui fait en sorte de prendre telle et telle décision. Je suis d’accord qu’il a bien exprimé la nouvelle, mais je ne peux pas m’empêcher de penser à l’effet domino des chèques des transferts en santé», dit-il.

Cependant, Elsie Lefebvre et Thomas Mulcair pensent au contraire que les explications étaient bien choisies.

«Depuis le départ, c’est un enjeu d’espace. On doit construire de nouvelles écoles pour avoir plus de classes. On doit également former des professeurs, donc je ne suis pas certaine que c’est au niveau budgétaire», dit l’ancienne péquiste.

«J’ai trouvé ça tellement rafraichissant que Bernard Drainville dise "regardez je ne vais pas vous raconter de salades, mais ça ne sera pas complété dans les délais prévus parce qu’il n’y a pas de place, il n’y a pas assez de monde et il n’y a pas de budget". C’était d’une clarté et d’une honnêteté méritoire», souligne M. Mulcair.

«C’est exceptionnel»

L’ancien chef du Nouveau Parti démocratique a même profité de sa plateforme à «La Joute» pour faire son mea culpa.

«J’étais l’un des sceptiques au départ parce que je croyais qu’il fallait compléter le réseau des CPE avant de lancer ce projet-là. Je dois dire aujourd’hui avec mes yeux de grand-papa que les maternelles 4 ans c’est exceptionnel comme outil. Il y a une grande différence entre être à l’école et être dans une garderie, même si c’est une garderie éducative», dit-il.

