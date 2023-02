La SAAQ a mis en place une nouvelle plateforme en ligne pour permettre aux usagers de faire une panoplie de transactions du confort de leur maison, mais dès la reprise des services en ligne de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lundi, la société d’État a eu plusieurs pépins techniques.

• À lire aussi: SAAQclic: tous les services désormais offerts en ligne sur la nouvelle plateforme

• À lire aussi: Lancement de SAAQclic: départ chaotique à la SAAQ après la paralysie d’un mois

À la deuxième journée du lancement de la plateforme, Dave Leclerc, vice-président aux stratégies de marketing, assure que tout rentre dans l’ordre, mais que la plateforme éprouve encore quelques difficultés.

«Aujourd’hui, on a connu des instabilités», avoue M. Leclerc. «On a été obligés de faire une mise à jour rapide, donc certains services ont été interrompus.»

Pour cette raison, M. Leclerc explique que les services ont été maintenus dans les différents points de services pour permettre aux clients de conclure leurs transactions.

Image fournie par la SAAQ.

«Nous sommes en période de rodage, donc de l’instabilité, ça va arriver, ça va certainement arriver au cours des prochains jours et on s’en excuse auprès de la clientèle», explique M. Leclerc. «Toutefois, il faut inciter la clientèle à ne pas se déplacer si ce n’est pas urgent, on va traiter seulement les demandes urgentes.»

Dès les premières minutes de la mise en ligne du site flambant neuf lundi, un porte-parole de la SAAQ a confirmé au Journal que l’on éprouvait «de petits problèmes techniques».

«Si vous avez des transactions possibles à faire sur le web, utilisez SAAQclic», rappelle M. Leclerc. «Les gens qu’on sert présentement, on les sert en priorisant ceux dont les dates d’échéance, par exemple du permis de conduire avec photos, doivent être faites rapidement.»

Image fournie par la SAAQ.

M. Leclerc rappelle que la SAAQ possède 43 points de service et 96 mandataires. Selon lui, il est donc normal que les grands centres eussent des temps d’attente plus élevés.

«Dans d’autres points de service, le temps d’attente était moins d’une heure si les gens se présentaient sur place», note M. Leclerc. «La quantité de clients sur place n’est pas égale non plus, donc à certains endroits ça s’est bien déroulé et à d’autres endroits, ça a été plus difficile.»