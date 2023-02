Les prix ont continué d'augmenter au Canada en janvier, mais à un rythme moins rapide que les mois précédents. Pendant ce temps, le taux annuel d'inflation est passé de 6,3 % en décembre à 5,9 % en janvier, selon Statistique Canada. Au Québec, il est de 6,2% en janvier.

• À lire aussi: Inflation alimentaire: «il n’y aura pas de baisse de prix», dit un spécialiste

• À lire aussi: L'IPC s'établit à 5,9 % en janvier

Propriétaires en immobilier, si vous vous demandiez si la hausse des taux d’intérêt a connu l’impact escompté, la réponse est oui. Il y a toutefois un bémol : les renouvellements d’hypothèques pourraient entraîner des augmentations radicales des mensualités et la valeur immobilière des propriétés en subit parfois les conséquences.

«Les gens vont avoir des augmentations de 500 à 1500 dollars par mois et on voit déjà qu’il y a des baisses de la valeur immobilière, donc on voit concrètement l’impact sur les budgets familiaux, analyse Antoine Chaume, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine chez ASSANTE capital, mardi, à TVA Nouvelles.

«On pense que 2023 sera assez difficile et c’est important de prendre le temps de regarder ses dépenses et trouver des solutions.»

Il faut donc s’attendre à une nouvelle hausse des taux d’intérêt, ce qui crée des pressions sur les familles propriétaires.

«Il risque encore d’y avoir une ou deux hausses d’ici la fin de l’année, prévient l’expert en finance. Il risque d’y avoir un revirement assez rapide, par la suite, vers la fin de 2023 ou en début de 2024.»

Alimentation et essence en cause au Québec

Enfin, les «taux historiques à 2% de la banque centrale» pourrait se stabiliser vers les 3% à compter de 2025», selon Antoine Chaume, qui cite les prévisions d’économistes.

La Banque du Canada a informé qu’elle suivait l’évolution de l’inflation afin de décider si elle procèdera à de nouvelles hausses du taux indicateur.

Au Québec, l’alimentation et l’essence sont les principaux facteurs du taux d’inflation à 6,2%. En ce qui est de l’hypothèque, le climat actuel ne laisse pas croire que les taux d’intérêt diminueront.

«On n’a jamais vu de baisse de taux d’intérêt lorsque l’inflation est au-dessus du taux réel. Tant que l’inflation n’est pas sous contrôle (...), il faut voir un certain équilibre avant de voir les taux recommencer à baisser», explique Antoine Chaume.

Sur le plan de la consommation, à l'épicerie comme au restaurant, les prix ont grimpé à 10,4% aux pays, soit plus rapidement qu'en décembre.

«On voit que les endroits qui atteignent le plus les Québécois et les Canadiens sont ceux où il y a encore beaucoup d’inflation. On parle notamment de l’habitation, de la nourriture et du gaz. C’est sûr et certain que [les ralentissements] sont de bonnes nouvelles, mais on n’est pas sorti de l’auberge.»