Une femme âgée de 85 ans tuée par un alligator en sauvant son chien

Une femme de 85 ans est décédée après avoir été sauvagement attaquée par un alligator alors qu'elle promenait son chien à Fort Pierce, en Floride – une tragédie isolée, selon des experts.

Les médias locaux ont rapporté que l'alligator de 10 pieds, long d’environ trois mètres, a d'abord chargé le chien de la dame, mais l'a poursuivie une fois qu'elle avait tenté de sauver son pitou.

Selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), l’organisme étant impliqué dans l’affaire, les attaques d'alligator, en particulier ceux entraînant la mort, sont rares.

AFP

Lundi, le FWC et le bureau du shérif du comté de Sainte-Lucie ont répondu à un appel d'urgence dans la communauté de retraités de Spanish Lakes Fairways pour personnes de 55 ans et plus.

Des voisins ont déclaré aux médias locaux que l’alligator était sorti de l'eau et s'était jeté sur le chien. Elle a essayé d'éloigner le molosse du reptile, mais s’est ainsi exposé à l'alligator.

Elle a succombé à ses blessures peu de temps après, mais le chien, lui, a survécu. «La victime a été récupérée et un trappeur sous contrat a capturé l'alligator», a indiqué la FWC dans un communiqué.

Après avoir localisé le large alligator dans le complexe d’habitation pour retraités, six responsables de la faune l’ont empoigné pour ensuite l’installer à l'arrière d'une camionnette.

Des attaques mortelles inhabituelles en Floride

La FWC recommande de s’informer sur les observations d'alligators lorsqu’à proximité d'eau douce, et s’il arrive qu’une personne se fasse attaquer, la «meilleure chose à faire est de riposter».

Selon les porte-paroles de la FWC, les alligators sont des «mangeurs opportunistes» et qu'ils vont mordre des proies faciles et accessibles.

AFP

Si la proie n'est pas rapidement maîtrisée, souvent «[l’alligator] lâchera prise et se retirera».

Ces reptiles peuvent être trouvés dans les 67 comtés de l’État américain, mais ils «attaquent rarement les gens», selon le site web de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

En fait, seulement 26 des 442 morsures non provoquées ont entraîné la mort d'humains en Floride.