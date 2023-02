3 trucs simples pour économiser sur les aliments malgré la hausse des prix

Si le taux d’inflation a légèrement fléchi en janvier au Canada, le prix des aliments demeure particulièrement élevé et continuera de l’être au cours des prochains mois.

De quelle façon les consommateurs peuvent-ils économiser sur la nourriture dans le contexte actuel difficile?

Marilyne Gagné, planificatrice de menus économes connue sous le pseudonyme Miss Économe sur TikTok, donne quelques astuces en entrevue à Mario Dumont.

Une des manières d’économiser est d’acheter des articles en quantité lorsqu’ils sont en spécial.

«Ça tombe en spécial environ aux quatre semaines dans les circulaires. C’est sûr qu’il y a eu environ une augmentation de 50 sous sur les articles en spécial, mais malgré tout, ce qu’il faut vraiment faire, c’est de stocker», explique Marilyne Gagner.

Le beurre d’arachide, et le fromage, notamment, peuvent être conservés.

Selon son expérience, le bon prix pour du beurre d’arachide Kraft est de 4,77$ pour 1 kg.

«Si vous le voyez plus cher que ça, ça ne vaut pas la peine, il faut attendre», prévient-elle.

Elle suggère également de varier ce que vous mangez pour déjeuner, peut-être se tourner vers les œufs qui sont plutôt abordables en spécial, même si le prix a augmenté.

«Le fromage cottage n’a pas vraiment augmenté de prix, on peut peut-être varier nos déjeuners un peu.»

Un autre truc qu’elle aime bien utiliser, c’est de profiter de la promotion «Les imbattables» de chez Maxi.

«Tu vas chez Maxi et tu montres la circulaire et ils vont te faire le prix du concurrent. Ils accotent le prix et ça vaut vraiment la peine», conclut Miss Économe.

En janvier, le prix du jus d’orange a augmenté de 13%, le beurre de 21%, et celui du beurre d’arachide, de 33%, selon les données colligées par le chercheur Sylvain Charlebois de l’Université Dalhousie.

***Voyez son entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.***