4 trucs d'experts pour mieux dormir

Avec les vies que nous menons, se coucher à une heure raisonnable est souvent plus facile à dire qu'à faire.

• À lire aussi: Embarrer son enfant dans sa chambre peut être considéré comme de la violence éducative ordinaire

• À lire aussi: Voici 4 trucs pour réduire vos ronflements, selon un expert

• À lire aussi: 5 mythes sur le sommeil déboulonnés

Une enquête récente menée pour Twinings a révélé que près d'un quart des Britanniques dorment cinq heures ou moins par nuit, tandis que près d'un tiers de ces personnes ont déjà connu une réduction de leur productivité à cause du manque de sommeil et plus d'un cinquième (22%) y ont attribué une dispute avec un proche.

Le célèbre expert du sommeil, le Dr Guy Meadows, affirme qu'il existe certaines techniques qui peuvent aider à améliorer la qualité de son sommeil.

1. Adopter une routine du coucher

Réduisez la stimulation mentale et émotionnelle en éteignant les appareils numériques au moins une heure avant de vous coucher. « Dormir au même endroit aide aussi, dans la mesure du possible, et éviter de s'endormir ailleurs que dans son lit. Dès que vous vous sentez fatigué, commencez votre routine du coucher pour éviter les siestes, a-t-il conseillé. Nos cerveaux sont faits pour aimer la routine et si vous répétez quelques étapes simples chaque nuit, votre cerveau commencera à associer cela à l'heure du coucher et aidera à mieux préparer votre corps. »

2. Respecter un cycle de sommeil régulier

Essayez de maintenir un cycle de sommeil régulier tout au long de la semaine : des habitudes de sommeil irrégulières peuvent causer des ravages sur le corps et entraîner un sommeil de mauvaise qualité, une faible énergie et un décalage horaire social. « Environ 12 % d'entre nous ne surveillons pas nos horloges, ce qui entraîne des heures de coucher tardives. Mettre une '' alarme coucher '' chaque jour peut vous aider à réguler votre sommeil et à respecter vos heures de lever, à 30 minutes près, chaque jour, pour réguler vos habitudes », a conseillé le Dr Meadows.

3. S'aider à moins penser

Le stress fait inévitablement partie de la vie et les soucis financiers sont souvent inévitables. « Consignez ce que vous pensez dans un journal et essayer d'identifier ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler, a poursuivi l'expert. Si des soucis financiers vous empêchent de dormir, essayez d'étiqueter vos pensées en leur donnant un nom comme '' argent '', et chaque fois qu'une pensée de ce type vous vient à l'esprit, détournez-la rapidement vers un système de classement mental plutôt que de vous retrouver pris au piège dans une boucle continue de pensée concernant les soucis financiers. »

4. Les essentiels

Avoir une chambre sombre ou porter un masque pour les yeux permet d'informer votre horloge biologique que la journée est terminée. « Vous pouvez également vérifier la température ambiante, avoir un matelas et d'un oreiller confortables, réduire le bruit et améliorer la qualité de l'air afin de créer un environnement reposant », a noté le Dr Meadows.