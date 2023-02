Biométhanisation à Québec: un contrat d'un million $ pour pouvoir rediriger les matières organiques vers Rivière-du-Loup

Les élus ont adopté mardi, lors de la séance du conseil municipal, un contrat d’une valeur de près d’un million de dollars pour permettre à la Ville de Québec de rediriger les matières organiques qu’elle collecte depuis novembre dernier à l’aide des sacs mauves, à l’usine de Rivière-du-Loup.

L'entente est d'une durée de trois ans. L’administration Marchand explique qu’il s’agit d’un plan de contingence, comme il en existe pour l’incinérateur et les sites d’enfouissement, par exemple, et que cette option ne sera utilisée qu’en cas de besoin.

« On va le payer si on l’utilise. On ne va pas détourner de la matière pendant trois ans, au même titre qu’on n’utilise pas l’entièreté de nos plans de contingence à l’enfouissement quand il y a des bris à l’incinérateur. C’est un maximum. Donc, actuellement, on en a besoin parce que l’usine est en démarrage. Quand l’usine va être à pleine capacité on n’en aura pas besoin de façon régulière. Ça peut arriver un bris, un entretien qui est requis et qu’on en ait besoin pendant cette courte période », a expliqué la conseillère responsable de l’environnement, Marie-Josée Asselin, lors du conseil municipal.

Mercredi dernier, on apprenait que la totalité des résidus alimentaires recueillis à Québec était acheminée vers Rivière-du-Loup, en raison de pépins au nouveau centre de biométhanisation.

Alors que des « retouches » sont effectuées dans les 5 immenses réservoirs qui contiendront les boues municipales et les restants de tables des résidents, toute la biopulpe produite à partir de la matière reçue à Québec est redirigée vers le centre de biométhanisation de Cacouna.

Jusqu’à maintenant, ce sont 725 tonnes de matières compostables qui ont été transportées dans le Bas-Saint-Laurent.

Il s’agit de la « meilleure solution » selon le maire Bruno Marchand.