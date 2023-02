Découverte d’un hérisson européen ayant vécu 16 ans, soit 7 années de plus que l’ancien record

Un projet de recherche danois a permis d’établir un nouveau record du hérisson européen ayant vécu le plus longtemps.

Selon ce que rapporte l’Université Oxford dans un communiqué, un groupe de chercheurs a regroupé près de 700 hérissons décédés afin de déterminer leur âge et la cause de leur décès dans l’espoir d’améliorer les efforts de conservation de cette espèce en déclin en Europe.

Pour ce faire, ils ont notamment compté les lignes de croissance dans certaines sections de leur mâchoire, d’une façon similaire à laquelle on peut compter les années d’un arbre.

Le spécimen le plus vieux recensé était âgé de 16 ans à sa mort.

Il a donc vécu sept ans de plus que le précédent record de 9 ans de vie.

Deux autres hérissons dépassent cette marque, étant morts à l'âge de 13 et 11 ans.

Malgré ces records fracassés, la durée de vie moyenne des animaux étudiés était de seulement deux ans et environ 30% des spécimens n’ont pas dépassé l’âge un an.

Plus de 50% des hérissons sont morts en traversant une route.

Selon la chercheuse de l’Université Oxford, Sophie Lund Rasmussen, les animaux qui dépassent l’âge de deux ans seraient plus enclins à éviter les dangers et vivre plus longtemps.

«Nos données démontrent que si les individus peuvent survivre à ce stade de leur vie, ils pourraient potentiellement vivre jusqu’à 16 ans et se reproduire pendant de nombreuses années, explique-t-elle. Cela s’explique peut-être par l’expérience gagnée en vieillissant.»

La chercheuse croit que les résultats de l’étude pourraient aider à améliorer l’espérance de vie des hérissons européens, et par le fait même assurer leur conservation.

«Nos découvertes ont amélioré notre compréhension de la vie d’un hérisson, et on l’espère, vont améliorer les efforts de conservation de cette espèce adorée et en déclin», continue-t-elle.

Les résultats de cette recherche ont été publiés dans le périodique Animals.