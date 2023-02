Des commentaires haineux de la part d’étudiants de l’UQAR

Des chargés de cours à l'Université du Québec à Rimouski en ont assez d’être la cible de propos haineux, racistes et sexistes de la part des étudiants.

À la fin de chaque session, des étudiants remplissent une évaluation de leur cour et du professeur. Des commentaires anonymes, non filtrés par l'institution et qui sont tous, sans exception, remis au professeur.

Certains en profitent pour se défouler. Parmi ceux-ci, on peut y lire:

«Il doit retourner dans son pays, sale race.»

Il y a également des commentaires sexistes du genre:

«Donnez-lui de l'argent pour qu'elle change de couleur de vêtements.»

Des commentaires gratuits non constructifs, tels que:

«Le prof a un niveau mental d'un élève de 3e année», sont aussi véhiculés.

«Quand on dit à une personne chargée de cours "tu devrais retourner dans ton pays, sale race", c’est là qu’on touche à des éléments que la charte [des droits et libertés] sanctionne. Idem pour des commentaires liés au genre, l'orientation sexuelle ou peu importe», a déploré Christian Guillemette, chargé de cours à l'UQAR.

«Nous, ce qu’on considère, c’est que c’est de la responsabilité de l’employeur d’assurer l’intégrité psychologique des chargés de cours», a ajouté Christine Gauthier, de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec–CSN.

En pleine négociation d'une nouvelle convention collective, le syndicat demande à l'Université de filtrer les commentaires haineux.

«On le sait, il y a des personnes chargées de cours qui ont cessé de donner des cours ou qui ont cessé d’enseigner à l’écart en raison des commentaires reçus», a déploré M. Guillemette.

TVA Nouvelles a tenté de joindre l'UQAR pour obtenir des commentaires. Dans un échange de courriel, l'université a indiqué que «ce sujet étant actuellement discuté à la table de négociation, l’UQAR ne fera pas de commentaire afin de ne pas nuire aux discussions en cours.»

Des employés sont sans contrat de travail depuis mai 2021.