Des ressortissants ukrainiens bien intégrés à Saint-Apollinaire

Fuyant la guerre dans leur pays, 22 Ukrainiens ont élu domicile à Saint-Apollinaire, en Chaudière-Appalaches, depuis juin dernier.

Bien que la barrière de la langue représente un défi de taille, leur intégration s’est bien déroulée, notamment grâce à l’aide de Marie-Andrée Carré, une résidente qui s’est beaucoup impliquée au niveau de leur accueil dans la communauté.

« Quand j’ai vu démarrer cette guerre-là, j’ai dit: je ne peux pas laisser ces gens-là sans faire au moins ma part. C’est sûr qu’à ce jour je ne peux pas sauver l’Ukraine, mais si j’ai permis à certains Ukrainiens d’être dans une terre d’accueil et d’être heureux, bien pour moi, c’est ma récompense. »

Oksana Marchyshyn a 32 ans. Elle est arrivée au Québec en septembre dernier avec son mari et ses deux enfants.

« Quand on est arrivés, ils nous ont aidés avec tout. Avec l’appartement, avec les meubles, avec l’adaptation. C’était vraiment gentil. »

Mme Marchyshyn a trouvé du travail dans une clinique, alors que son conjoint a été embauché dans une entreprise de portes et fenêtres.

Le couple, qui parle un peu français, est très reconnaissant de toute l’aide reçue et de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé.

« Pour nous c’était très important. Pour s’adapter avec les enfants. Pour la sécurité c’est très bien ici. Il y a de bonnes écoles pour les enfants. »

Katerina dresse le même constat. Elle ne regrette pas d’avoir décidé de venir s’installer dans la municipalité d’environ 8000 habitants.

« L’accueil et l’attitude des gens nous ont fait choisir Saint-Apollinaire. En tant que mère de deux enfants temporairement à la maison, je trouve que c’est un endroit très confortable où vivre. »

La jeune femme a accouché de son deuxième enfant en août dernier, quelques semaines à peine après être arrivée au Québec.

« C’est notre première Apollinairoise ukrainienne. On est très heureux. Dans le fond, ça aussi ça fait en sorte que la vie continue », a mentionné Mme Carré en parlant de la petite Melaniya.

Le seul regret de ces familles ukrainiennes est d’avoir eu à laisser des proches derrière elles, en Ukraine.

« Des fois ça pleure. Ils ont conscience de tout ce qu'il se passe là-bas. Leurs familles leur envoient des messages: on n'a plus d'appartement, on n'a plus d'électricité », a expliqué Mme Carré.

« ...notre ville est sous les obus le jour comme la nuit. Certains jours, des bombes sont tombées dans notre rue, près de notre maison », a indiqué Katerina, qui s'inquiète pour les membres de sa famille qui sont toujours en Ukraine.

Un couple d’amis d’Oksana Marchyshyn doit arriver en mars. La jeune femme espère maintenant que ses parents, qui habitent près de la frontière polonaise, puissent également venir la rejoindre.