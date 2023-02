La fausse entrevue du premier ministre Justin Trudeau avec l’animateur américain Joe Rogan crée un tollé et démontre à quel point la technologie peut contribuer à la désinformation.

Un délire perturbant, voire une «guerre technologique», sur lequel les panélistes se sont penchés à l’émission La Joute, mercredi, à LCN.

En contrepartie, réglementer ces technologies pourrait aggraver le problème, croit l’analyste Luc Lavoie.

«Si tu ne sais pas que c’est un coup monté par l’intelligence artificielle, t’as envie de le croire et tu dis ‘Trudeau s’est emporté’. D’essayer de le bannir, ça va le rendre "underground" et ça va revenir au même.»

Lors de cette entrevue fabriquée de toute pièce, on entend Trudeau déclarer qu’il aurait «bombardé le Capitol d’une arme nucléaire».

Yasmine Abdelfadel trouve idéaliste l’idée de proscrire et de bannir ces canaux de désinformation, mais il n’en demeure pas moins qu’elle sème la pagaille dans la classe politique.

«Il y a des esprits tordus dans ce bas monde, malheureusement, et qui veulent créer des chicanes sur le plan diplomatique. J’essaie de me mettre à la place de tous ceux qui dans les équipes d’espionnage et de contre-espionnage... quoi croire et quoi ne pas croire?»

