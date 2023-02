Indépendance du Québec: PSPP fera le point en Europe

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, sera en tournée européenne du 23 février au 4 mars pour expliquer aux habitants du vieux continent où en est la question de l’indépendance du Québec en 2023.

C’est ce qu’a annoncé mercredi le PQ dans un communiqué de presse.

Lors de cette tournée, M. St-Pierre Plamondon «participera à plusieurs activités médiatiques», ainsi qu’à des conférences et des rencontres diplomatiques, en Angleterre, en Écosse, en Belgique et en France.

«Pour moi, il était plus qu’important de continuer d’entretenir nos liens avec l’Écosse qui se bat pour devenir un État libre et indépendant, en plus de visiter la France qui a historiquement toujours eu des liens très forts avec le Québec», a déclaré le chef péquiste.

«Nous aurons également la chance de rencontrer des figures importantes du mouvement indépendantiste catalan. Je suis convaincu que cette tournée sera enrichissante et productive pour le Parti Québécois et pour l’image de notre cause à l’international», a-t-il ajouté.