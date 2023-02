Initiations dégradantes: «la culture interne a évolué», selon des hockeyeurs de la Mauricie

Les intervenants du milieu sportif se sont expliqués mercredi devant les députés concernant les initiations dégradantes au hockey, et certaines des dénonciations font réagir en Mauricie.

Le message est clair, c'est tolérance zéro lorsque vient le moment de parler d'initiations, dans le circuit de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Même que la culture de ces baptêmes du hockey junior semble s'estomper depuis déjà quelques années.

Lorsque Denis Francoeur, ancien directeur général des Cataractes de Shawinigan, est entré en poste, à la fin des années 90, les initiations étaient présentes. «On a essayé d'arrêter ces pratiques pour orienter ça vers des intégrations qui sont plaisantes à vivre pour tout le monde», a expliqué l’ancien directeur.

Le directeur général actuel de l’équipe, Martin Mondou, a partagé que depuis 2007, une politique d’interdiction de ces initiations a été instaurée au sein de l'équipe.

L'année précédente, une recrue de l'année avait décidé de quitter l'équipe en raison d'un incident survenu au sein de l’équipe.

«On est rendu ailleurs. Tout le monde est équitable maintenant», a assuré l’ancien joueur de hockey et entraîneur Michaël Bournival.

Plus loin dans le temps, à la fin des années 70, pour certains, les initiations et les années dans le hockey junior resteront un des beaux moments de leur carrière.

C'est le cas du Trifluvien fier-à-bras Jimmy Mann qui a aussi joué pour les Nordiques de Québec. «On a pris part à une initiation. On a eu du fun avec ça. Rien de marqué. Quand je vais avec mes amis à la pêche, à la chasse, on ne parle pas de hockey, on parle des blagues», a expliqué l’ancien joueur.

Aujourd'hui, une plus grande place est mise de l’avant pour la prévention et la sensibilisation. Hockey Mauricie songe à se pencher sur une éventuelle politique afin d’éviter ce genre de situation.

L'organisation des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières demande à ses joueurs et joueuses de tous les sports de signer une politique de bonne conduite et de bons comportements afin de prévenir des situations désobligeantes.