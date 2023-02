Intervention de la CNESST à l'hôpital de Granby

Une enquête a été ouverte par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à l’hôpital de Granby au sujet d’une plainte anonyme déposée récemment, et entérinée par le syndicat des infirmières.

Le syndicat et les travailleurs dénoncent depuis un moment la surcharge de travail des infirmières, notamment celles à l’urgence. La période des Fêtes a été particulièrement critique, avec une quantité de temps supplémentaire obligatoire (TSO) anticipé élevée.

«La détresse du personnel est évidente. La charge de travail est énorme. Le temps supplémentaire, il y en a beaucoup trop. C’est quelque chose de clair pour la CNESST, pour nous, pour l’employeur et pour les membres», a souligné Stéphanie Goulet, présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est (SPSCE-FIQ).

La CNESST a confirmé qu’une intervention est en cours. La Commission ne peut pas préciser la nature de la plainte ni l’échéancier de l’intervention, qui peut varier selon la complexité du sujet. Une série de rencontres entre employeur et travailleurs ont eu lieu pour trouver des solutions. Des postes d’infirmière auxiliaire et d’agents administratifs ont aussi été ajoutés.

«C’est une situation qui nous préoccupe beaucoup. Il y a différentes solutions qu’on peut mettre en place, si on parle du rôle de chacune de ces personnes, de la façon dont les communications se déroulent dans l’équipe ou encore de la surcharge de travail. Maintenant, il faut regarder avec l’équipe ce qu’on veut prioriser avec eux», a commenté Yann Belzile, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Planification estivale

Le CIUSSS a aussi présenté jeudi son plan de contingence pour permettre à ses équipes de profiter des vacances estivales. Les services à l’urgence et dans les CHSLD sont maintenus, mais d’autres secteurs, comme le bloc opératoire, seront modulés. La réduction des activités sera condensée sur une période de 4 à 8 semaines, selon les blocs. Des lits de soins aigus seront aussi fermés pour l’été. En 2022, cette mesure touchait 87 lits. Sans préciser pour l’année 2023, le CIUSSS prévoit un nombre plus élevé cet été.

Les activités dans les centres de prélèvement et de vaccination seront aussi condensées. À terme, le CIUSSS espère embaucher plus de 2800 employés en 2023. L’organisation souhaite augmenter son nombre de stagiaires, qui était de 6 000 en 2022, et miser sur la réduction du TSO.