L'autoportrait d'un pilote de l'air avec un ballon-espion diffusé par le Pentagone

Le département américain de la Défense a publié mercredi l’autoportrait pris dans le cockpit d'un avion espion U-2, alors qu'il aviateur survolait le ballon de surveillance chinois abattu par l'armée américaine au début du mois.

Le cliché, pris par le pilote du U-2, montre l'ombre de l'avion sur le ballon et une image claire de la charge utile du ballon alors qu'il traversait le continent américain.

Le ballon a été repéré pour la première fois par les États-Unis le 28 janvier. L’armée américaine l'a finalement abattu au large de la Caroline du Sud après qu’il a traversé le pays.

L'attachée de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré mercredi que la charge utile du ballon avait été récupérée.

Un haut responsable du département d'État a déclaré plus tôt ce mois-ci que «le ballon à haute altitude était capable de mener des opérations de collecte de renseignements électromagnétiques».

Les responsables ont également soutenu que le ballon ne pouvait mener une collecte de renseignements importante, en partie parce que les États-Unis avaient pris des mesures pour s'en protéger immédiatement après l'avoir repéré.

L’U-2 est un avion de reconnaissance et de surveillance monoplace à haute altitude avec des «caractéristiques de type planeur», selon l'armée de l'air.

Parce que les avions volent régulièrement «à des altitudes supérieures à 70 000 pieds», les pilotes «doivent porter une combinaison de pression complète similaire à celles portées par les astronautes».

Au moment de la photo, le ballon planait à 60 000 pieds d’altitude lorsqu'il a été repéré au-dessus du Montana.

Le photo a été prise une semaine après que le ballon est entré dans l'espace aérien américain près de l'Alaska, et le NORAD a envoyé des avions de chasse pour faire une identification positive, selon des responsables de la défense.

Efforts de récupération

Pourtant, les responsables qui suivaient le ballon ne voyaient aucune raison de s'alarmer. À l'époque, selon des responsables américains, le ballon devait naviguer au-dessus de l'Alaska et continuer sur une trajectoire nord que les responsables du renseignement et de l'armée pourraient suivre et étudier.

Il a alarmé les autorités en faisant un virage inattendu vers le sud.

Une fois qu'il était au-dessus du territoire américain, les responsables ont fait valoir que les avantages de recueillir des renseignements supplémentaires sur le ballon l'emportaient de loin sur le risque de l'abattre au-dessus de la terre.

Les États-Unis ont envoyé des avions espions U-2 pour suivre la progression du ballon, selon des responsables américains.

Les efforts de récupération ont commencé immédiatement après que le ballon a été abattu au-dessus de l'océan Atlantique le 4 février et se sont terminés le 17 février. Des morceaux de débris ont été transférés au Federal Bureau of Investigation Laboratory en Virginie pour être étudiés.