Les épiciers offrent plusieurs rabais alléchants cette semaine et le segment «Le choix du chef» récidive pour vous offrir des idées de recettes originales.

Cette semaine à l’émission, c’est le chef Florimond Hannoteau, chef exécutif à l’Hôtel Monville et à l’Hôtel Gault qui vous aidera à cuisiner des repas variés avec des aliments à bas prix.

Pain perdu aux fraises rôtis, menthe et huile d’olive

«C’est une recette intéressante parce qu’on peut utiliser du pain un peu vieux et rassis», explique M. Hannoteau».

Dans un bol, préparez un mélange 2 œufs, 100 ml de lait et 1 cuillère de sucre fin.

Trempez vos tranches de pain rapidement dans l’appareil et laissez-le égoutter un peu avant de poêler. Dans une autre poêle, rôtissez les fraises (préalablement coupées en quartiers), avec un filet d’huile d’olive et faites revenir trois à quatre minutes à feu moyen. Au dernier moment, ajoutez de la menthe ciselée et un peu de sucre.

«Ajoutez ensuite la salade de fraises rôties sur le dessus, ajoutez des bleuets et des mûres sur le dessus pour ajouter un petit côté frais dans l’assiette».

Carbonade flamande de porc

Pour utiliser la longe de porc, en rabais cette semaine chez Maxi ainsi que carottes en rabais chez Metro, le chef suggère un plat de chez lui au nord de la France.

«La carbonade flamande c’est quelque chose qui vient de ma région d’origine et qui peut être fait avec beaucoup de types de viande à braiser», explique-t-il. «La longe de porc sera parfaite parce que c’est assez maigre, on va la cuire très longuement pour la rendre vraiment tendre».

Il s’agit, selon M. Hannoteau, d’une recette simple et réconfortante pour les semaines d’hiver que l’on traverse en ce moment.

Coupez la longe de porc en carrés moyens et faites-les revenir dans une casserole.

Ajoutez des oignons des carottes à la cuisson. Aussitôt que la viande est colorée, déglacez cette dernière avec une bière du Québec, brune ou rousse et ajoutez un petit bouillon de bœuf jusqu’à ce que la viande soit recouverte. Enfournez le tout avec un couvercle pour une heure trente minutes à 350 degrés. Vers la fin de la cuisson, ajoutez soit des spéculos, soit du pain d’épices dans la sauce.

«C’est ce qui va amener le côté sucré salé à la recette», dit M. Hannoteau. «On sert cela avec de la purée de pommes de terre ou des frites et c’est très réconfortant.»

Crevettes en cromesquis, crème de laitue Iceberg au Boursin

Voici une recette un peu plus gastronomique pour les épicuriens.

«J’apprécie vraiment utiliser des produits simples et les travailler pour leur redonner leurs lettres de noblesse», explique M. Hannoteau. «C’est une entrée que je serai très fier de servir au restaurant.»

Nettoyez les crevettes et faites-les bouillir de deux à trois minutes. Aussitôt sortie de l’eau, refroidissez-les dans de l’eau glacée.

Taillez-les crevettes en brunoise et ajoutez toutes les herbes souhaitées. Ensuite, ajoutez un peu de Boursin au mélange.

Formez une boule avec la crevette, les épices et le Boursin, trempez-la dans un mélange d’œuf battu et de la chapelure, et faites-la frire.

Dans l’eau bouillante, faites cuire la laitue iceberg juste 30 secondes, puis laissez-la refroidir dans de l’eau glacée. Dans une autre casserole, faites revenir les oignons et ajoutez un peu de crème.

Mélangez ensuite la laitue cuite avec le mélange d’oignons et ajoutez du Boursin au goût. Dressez la crème au fond de l’assiette et dans une poêle avec un petit fond d’huile, faites cuire le cromesquis de crevettes.

Au menu : des rabais et de bons plats à déguster!