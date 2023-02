Le combat des circulaires : les meilleurs rabais sont chez...

Alimentation rime avec inflation, mais il y a moyen de s’en sortir si on fait les bons choix. D’ailleurs, cette semaine, c’est chez Métro que vous ferez les meilleures économies, selon Glouton. Il s’agit de la première victoire de l’année pour cet épicier depuis le lancement du combat des circulaires à l’émission À Vos Affaires.

On a beaucoup parlé des hausses de prix à l'épicerie cette semaine, mais il y a des façons de déjouer l'inflation, et d'en avoir plus pour son argent. Avec les rabais en circulaires, on peut faire baisser la facture de 10, 20, voire 50%.

D’ailleurs, le porc se retrouve souvent en rabais dans les circulaires, car le prix de ce produit a reculé de plus de 20% sur les marchés sur un an.

Pour les adeptes de viande, la demi-longe de porc est à 1,77 $/lb chez Maxi, «le meilleur prix depuis septembre dernier», selon Jean-François Gagné Bérubé, fondateur de Glouton. Il est plus rare de voir du Bifteck dans les circulaires, mais cette semaine, il est à 7,77 $/lb chez Super C. IGA offre des cuisses de poulet à 1,29 $/lb, le meilleur prix depuis le début de l’année.

Dans le rayon des fruits et légumes, Maxi se démarque avec ses ananas à 1,44$, un prix que l’on n’a pas vu depuis 1 an. Chez IGA cette semaine, on offre les tomates raisins à 0,99$ pour un casseau de 551 ml, un rabais à ne pas manquer selon l’expert de Glouton. Metro se démarque particulièrement cette semaine en offrant deux casseaux de fraises à 4,44$.

«Parfois l’hiver, c’est un peu une loterie, elles peuvent être moins belles ou même goûteuses, il faut regarder ce qu’il y a à l’épicerie», dit M. Gagné Bérubé.

Pour les légumes, c’est également Metro qui domine, puisque l’épicier offre son brocoli, ses carottes et sa laitue iceberg à 3 pour 4,00$.

Le casseau de Boursin coûte cher, mais c’est un produit de plus en plus populaire auprès des Québécois. D’ailleurs, le fromage est en rabais chez Maxi cette semaine à 3,99$.

«L’aubaine est chez maxi cette semaine pour ça», lâche M. Gagné Bérubé. «C’est un rabais que l’on voit habituellement dans le temps des fêtes, donc c’est un rabais digne de mention.»

Plusieurs aliments variés sont en rabais cette semaine dans les circulaires, ce qui vous permettra, par conséquent, de cuisiner des repas variés. Voyez ce que vous pouvez faire avec ces produits au segment «Le choix du chef».

