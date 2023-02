L’entente sur les tiers pays sûrs au menu de la visite de Biden

Sous une pression politique grandissante au sujet du chemin Roxham, Justin Trudeau entend aborder la question de la renégociation de l'entente sur les tiers pays sûr avec son vis-à-vis Joe Biden lors de sa viste au Canada en mars.

Lors de son passage à Longueuil mercredi, le premier ministre canadien a confirmé à la mairesse Catherine Fournier qu'Ottawa profitera du passage du président américain pour aborder l'épineux sujet.

«La renégociation sur les pays tiers pays sûrs sera à l’ordre du jour de la rencontre avec le président américain Joe Biden au mois de mars», a confirmé la mairesse en entrevue à l'émission «Le Bilan».

Le premier ministre a aussi confirmé que la redirection des demandeurs d'asile qui atteignent le Canada de manière irrégulière vers les autres provinces se poursuivra.

«La grosse nouvelle qu’on a apprise aujourd’hui, c’est que dorénavant, les demandeurs d’asile qui arrivent sur le territoire ont le choix: s’ils ont de la famille au Québec, ils peuvent rester au Québec, mais ceux qui n’ont pas de famille au Québec sont invités, puisqu’on a atteint la pleine capacité au Québec, à aller dans un logement temporaire, donc un hôtel par exemple, dans d’autres provinces, surtout en Ontario», détaille Catherine Fournier.

Une nouvelle qui vient à point pour la mairesse alors que les services communautaires et sociaux de Longueuil sont, à l'instar de Montréal, fortement sollicités par l'afflux de demandeurs d'asile.

«Il faut savoir que d’un point de vue de proximité par rapport au chemin Roxham, on est en Montérégie, on remonte vers le Nord et on tombe dans l’agglomération de Longueuil avant d’arriver à Montréal. Depuis plusieurs mois, il y a trois hôtels dans l’agglomération de Longueuil qui sont à pleine capacité en logeant des demandeurs d’asile», explique la mairesse Fournier.

«Donc trois hôtels, comparativement à deux à Montréal. C’est une population importante sur notre territoire. On le sent, on le voit dans les quartiers, parce qu’on sait que les gens cherchent à se loger», ajoute-t-elle.

Bien que la mairesse souligne les efforts extraordinaires des organismes de l’agglomération, elle signale que les pleines capacités ont été atteintes.

«Il y a plusieurs centaines de nouveaux élèves qui ont été inscrits depuis le début de l’année scolaire», donne-t-elle en guise d’exemple.

Un nombre record de 4875 demandeurs d'asile irréguliers ont été interceptés par la GRC au cours du mois de janvier seulement au Québec.