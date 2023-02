Meilleure performance de l’histoire d’Hydro-Québec

Grâce à la forte montée des prix sur les marchés d’exportation et les températures hivernales froides observées en début d’année, son bénéfice net a atteint 4,56 G$, comparativement à 3,56 G$ pour l’exercice précédent.

«Compte tenu de ces résultats sans précédent, Hydro-Québec sera en mesure de verser à son unique actionnaire, le gouvernement du Québec, un dividende de 3,4 G$, soit le plus élevé de son histoire», dit Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière.

La forte montée des prix de l’énergie propulse les ventes hors Québec. Les produits d’exportation ont frôlé les 3 G$, en hausse de près de 60 %. L’augmentation du prix de vente moyen de l’électricité, à 8,2 ¢/kWh, contre 5,0 ¢/kWh un an plus tôt y a grandement contribué.

L’hiver froid a également contribué à l’atteinte d’un volume inégalé de ventes sur le marché québécois, soit un volume record de 180,6 TWh, en hausse de 5,4 TWh.

Hydro-Québec souligne aussi que des événements météorologiques extrêmes ont engendré des dégâts importants et qui ont privé de courant un demi-million de clients et clientes. Les coûts totaux de rétablissement du service en 2022 pour la société d’État ont été de 126 M$, soit le montant le plus élevé depuis la crise du verglas.

«Je tiens à saluer le travail formidable de nos équipes – des femmes et des hommes d’expérience dont la rigueur, l’esprit d’innovation et le cœur à l’ouvrage nous permettent de rêver grand dans la poursuite de notre objectif de décarboner l’économie et de le faire en créant de la richesse pour toutes les collectivités du Québec», a commenté la présidente-directrice générale, Sophie Brochu, dont il s’agit probablement de la dernière sortie publique en tant que PDG d’Hydro.