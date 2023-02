Roxham: des demandeurs d'asile en situation d'itinérance

De demandeur d’asile à itinérant, un phénomène relativement nouveau qui exerce une pression sur les refuges montréalais. Mercredi, TVA Nouvelles s’est rendu à la Mission Bon Accueil, pavillon de la rue Saint-Antoine, car on a dû aménager d’urgence un dortoir destiné aux demandeurs d’asile qui arrivent par le chemin Roxham.

La Mission Bon Accueil en héberge au quotidien une vingtaine de toutes origines. La demande est tellement forte qu’on doit aussi refuser des gens sans logement.

TVA Nouvelles

«C’est une nouvelles réalité pour nous, car ce n’était pas notre mandat, a expliqué à TVA Nouvelles Fequière Désir, coordonateur des partenaires et des collaborations à la Mission Bon Accueil. On a été obligé de s’ajuster. On ne peut pas avoir des gens qui frappent à notre porte et leur dire ‘on ne peut pas vous servir’. En même temps, il faut les servir.

«Ceux qui sont ici, on essaie de les accompagner vers des logements. On leur offfre deux repas, le matin et le soir. Ils quittent le matin.»

Des migrants francophones envoyés en Ontario contre leur volonté

Hier, on a vu des autocars qui comptaient des dizaines de demandeurs d’asile quitter Saint-Bernard-de-Lacolle prendre la direction de Niagara Falls.

D’autres migrants seront relocalisés dans des villes comme Ottawa, Windsor et Cornwall car les installations débordent dans le Grand Montréal.

TVA Nouvelles a joint une famille d’origine haïtienne qui est arrivée au Québec le 11 février dernier via le chemin Roxham. Le père de famille, sa femme enceinte de six mois et leur fils sont hébergés depuis le 14 février dans une chambre d’hôtel à Niagara Falls.

TVA Nouvelles

Ils parlent la langue créole et le français, mais pas l’anglais. Le père de famille, Guirlin William, dit éprouver des problèmes à se faire comprendre surtout dans le suivi des soins de grossesse dont nécessitent sa conjointe.

«Ma femme a besoin d’aller à l’hôpital. Ce n’est pas facile, raconte-t-il. Il faut expliquer ça à l’hôpital et il n’y a personne qui parle français ici.»

Situation dénoncée par le comité d’actions des personnes sans statut

Une situation dénoncée par Frantz André du comité d’actions des personnes sans statut.

«Le cas de Guirlin et de sa famille n’est pas unique. Je trouve scandaleux qu’une famille qui ne parle pas français soit envoyée dans un marché anglophone. On comprend la situation à Montréal, que les installations d’hébergement temporaire sont débordées, mais on a ici de gens qui parlent français et qui peuvent s’intégrer facilement.

«Je demande au fédéral et provincial de trouver des solutions dignes et qui respectent l’être humain.»