Tourisme Montérégie fraudé pour un demi-million par une ex-directrice

Détournements de fonds répétés, falsification de chèques, dépenses personnelles allant d’une toile de piscine creusée à des frais de décorateur; une ex-cadre de Tourisme Montérégie a soutiré près d’un demi-million de dollars à son organisation pendant près d’une décennie sous le nez de ses collègues.

Notre Bureau d’enquête a découvert qu’une crise interne a secoué à partir du printemps 2021 cette organisation largement subventionnée par des fonds publics.

Sylvie Lemieux, qui occupait le poste de directrice des affaires corporatives de Tourisme Montérégie, a dû rembourser des centaines de milliers de dollars suite à une entente confidentielle avec son ex-employeur l’été dernier.

La police de Longueuil mène maintenant une enquête criminelle dans ce dossier.

Tourisme Montérégie (TM) alléguait dans une poursuite avoir été fraudée pour 450 000 $ par Sylvie Lemieux grâce à de nombreux stratagèmes comme des transferts bancaires, des retraits en argent comptant à même la carte de crédit de TM, des paiements à de faux fournisseurs ainsi que des paies versées en trop.

Mme Lemieux aurait même payé des factures de l’entreprise de son conjoint à même les fonds de TM.

Le total des sommes dérobées pourrait être encore plus élevé. Une firme de sécurité engagée par TM n’aurait pas réussi à «retracer l’ensemble des transactions douteuses», peut-on lire dans une demande d’ordonnance déposée par l’organisme en février 2022.

Débusquée par hasard

Sylvie Lemieux a été à l’emploi de TM de 1991 à 2021. Les vols auraient débuté dès 2013, sans que jamais cela n’éveille les soupçons de son employeur.

Selon nos informations, même la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, chargée de vérifier la comptabilité annuellement, n’aurait jamais détecté les détournements de fonds.

L’ex-employée avait accès au compte bancaire et aux cartes de crédit de TM depuis 2002, car elle s’occupait de la paie et de la comptabilité de l’organisme. Jugée digne de confiance, on lui laissait beaucoup d’autonomie dans la gestion des finances de TM.

C’est seulement après l’abolition de son poste pour des raisons administratives, en mars 2021, que le pot aux roses a été découvert lorsque des irrégularités ont été décelées dans la gestion comptable.

Jamais douté de rien

Joint au téléphone, le directeur général Mario Leblanc a dit avoir commencé à mettre des mesures supplémentaires de contrôle des finances dès son arrivée en poste à l’automne 2020, mais qu’il ne se «doutait pas qu’il y avait eu de la fraude» à ce moment-là.

Il a refusé de jeter le blâme sur son organisation ou sur des mesures de surveillance inadéquates, même les détournements de fonds se seraient étalés sur plusieurs années. «Il y a eu une prise de conscience de l’organisme qu’il fallait améliorer la chose», a-t-il indiqué.

«Pour éviter ce genre de fraude là, il faut qu’il y ait plus qu’une personne d’impliquée dans tous les processus. Je pense que c’est ça qui manquait auparavant», a admis M. Leblanc.

Dorénavant, il doit y avoir deux signataires pour chaque transaction à Tourisme Montérégie et la personne qui saisit des montants dans le système informatique ne peut pas être la même qui autorise les paiements.

Appelé à commenter, le ministère du Tourisme a indiqué être en «communication continue» pour «suivre l’évolution des démarches entreprises» par Tourisme Montérégie pour redresser sa gestion comptable.

Sylvie Lemieux a refusé de nous accorder une entrevue. TM s’est dit sûre de récupérer l’ensemble des sommes détournées d’ici la fin de son entente confidentielle avec cette dernière.

– Avec Nicolas Brasseur et Marie Christine Trottier

TOURISME MONTÉRÉGIE EN BREF

Photo Martin Chevalier

L’une des 22 associations touristiques régionales du Québec reconnues par le ministère du Tourisme du Québec.

Financée par les gouvernements du Québec (928 448 $ en 2021) et du Canada (493 255 $). Aussi, en 2022, Québec a annoncé une aide spéciale de 2,4 M$ jusqu’en 2025.

L’organisation bénéficie des cotisations de ses 446 membres, comme des hôtels ou des musées, et de la taxe sur l’hébergement (2 882 567 $).

Deux élus siègent actuellement sur son conseil d’administration: le maire de Salaberry-de-Valleyfield (Miguel Lemieux) et la mairesse de Brossard (Doreen Assaad).

LES ALLÉGATIONS DE L’ORGANISME

«[Sylvie] Lemieux tente d’échapper à sa responsabilité lorsqu’elle se trouve face à un événement imprévu et menaçant : elle a une façon de faire, un modus operandi, basé sur le mensonge et la dissimulation.»

«[Denis] Vincelette [le conjoint de Sylvie Lemieux] ne peut ignorer la provenance de cet argent puisque certains fonds de Tourisme Montérégie ont même servi à la conception du logo de [son] entreprise ainsi que le lettrage du camion cube.»

De l’argent pour elle, pour son conjoint... et même une toile de piscine

Selon Tourisme Montérégie, son ex-employée Sylvie Lemieux a dérobé des sommes importantes d’argent sur plusieurs années grâce à différents stratagèmes. En voici le détail, tel qu’allégué par l’organisme dans sa poursuite.

Falsification des heures de travail

Sylvie Lemieux se serait versé 96 809,15 $ en salaire en trop.

en salaire en trop. Selon nos informations, l’employée ajoutait sur sa paie des heures pendant lesquelles elle n’a jamais travaillé.

Transferts bancaires illégitimes

Tourisme Montérégie a recensé 182 203,51 $ en transferts bancaires de son compte vers la carte de crédit personnelle de M me Lemieux.

en transferts bancaires de son compte vers la carte de crédit personnelle de M Lemieux. Un montant de 35 760,30 $ a aussi été détourné vers le compte conjoint que Sylvie Lemieux détient avec Denis Vincelette.

Fausses déclarations aux assurances

Lemieux aurait aussi réclamé des soins assurables à l’assureur Croix Bleue Médavie, après son départ de Tourisme Montérégie, qui aurait dû normalement mettre fin à son assurance.

Des paiements pour la compagnie de son conjoint

L’enquête a aussi montré que Sylvie Lemieux a utilisé le compte de Tourisme Montérégie au bénéfice de la compagnie de son conjoint, Denis Vincelette, soit pour payer des fournisseurs de Plomberie Denis Vincelette (19 537,87 $) , rembourser la carte de crédit de la compagnie (2330,76 $) , ou carrément transférer de l’argent dans le compte de l’entreprise (9223,63 $) .

Remboursée même après son départ

Des transactions ont été détectées après la fin d’emploi de Sylvie Lemieux, par exemple pour le remboursement d’une cotisation à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec pour le bénéfice de la compagnie de son conjoint, Denis Vincelette.

Piscine, pneus et vétérinaire

Il y aurait pour 72 959,02 $ en dépenses injustifiées chez différents fournisseurs sur la carte de crédit de Tourisme Montérégie, notamment Les Produits Neptune, Pneus à rabais, Piscine Chambly, Dentiste François Pelletier, H vétérinaire Montérégie, etc.

en dépenses injustifiées chez différents fournisseurs sur la carte de crédit de Tourisme Montérégie, notamment Les Produits Neptune, Pneus à rabais, Piscine Chambly, Dentiste François Pelletier, H vétérinaire Montérégie, etc. Mme Lemieux a notamment utilisé sa carte de crédit corporative pour payer une toile de piscine creusée. Un montant de 6934,16 $ a aussi été débité du compte de TM pour une facture de Tendance Décor Chantal Couture.

Retraits en argent comptant

98 retraits bancaires en espèces, pour un total de 31 984 $ , ont été faits à partir de la carte de crédit de l’organisme. Selon TM, Sylvie Lemieux a aussi concocté une fausse résolution du conseil d’administration lui donnant pleins pouvoirs sur les cartes de crédit de l’organisme.