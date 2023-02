TVA débranche le talk-show «La Tour» animé par Gildor Roy

Gildor Roy n’habitera bientôt plus dans «La Tour», TVA ayant annoncé mercredi la fin du talk-show quotidien après trois saisons. L’animateur quittera donc son condo au terme de la présentation du dernier épisode, le jeudi 27 avril prochain.

Il faudra non seulement renoncer à ce rendez-vous plein d’humour et de bonnes discussions avec l’animateur et comédien, qui n’aura été là qu’une seule année, mais les téléspectateurs devront aussi dire au revoir aux voisins de Gildor, Alexandre Barrette et Hélène Bourgeois Leclerc. Le trio avait été formé en septembre dernier pour prendre la relève de Patrick Huard, qui a piloté les deux premières saisons de ce concept développé par Québecor Contenu et produit en collaboration avec Trio Orange.

Plusieurs changements de programmation

Après avoir annoncé la semaine dernière un remaniement de la grille matinale à compter de l’automne prochain, ce qui entraîne la fin du contrat de Marie-Claude Barrette, TVA souhaite aussi apporter des changements à sa programmation en soirée. On sait déjà que la quotidienne «Indéfendable», diffusée du lundi au jeudi, à 19h, a été renouvelée pour une deuxième saison. Reste à dévoiler ce qui suivra à 19 h 30, en semaine, avant les grosses fictions.

La chaine doit aussi annoncer quelle série remplacera «L'Échappée», le lundi, à 20h, à compter de l'automne. Elle a aussi débranché la série «Hôtel» après une seule saison et on sait que la série «Les moments parfaits» prendra fin en décembre prochain.

«TVA tournera bientôt la page sur l’émission "La Tour", brillamment animée par Gildor Roy. Nous sommes très fiers d’avoir intégré à notre programmation, durant trois ans, ce talk-show nouveau genre qui aborde l’actualité avec la mission d’informer et de divertir», a souligné dans un communiqué la directrice principale Chaînes et programmation du Groupe TVA, Nathalie Fabien.

«Gildor a fait de cette troisième saison de "La Tour", un talk-show à son image en y apportant sa touche authentique et généreuse. Québecor Contenu tient à le remercier chaleureusement ainsi qu’Hélène Bourgeois Leclerc, Alexandre Barrette et l’équipe de Trio Orange pour les beaux moments de télé qu’ils nous ont offerts», a enchaîné le vice-président Contenus originaux de Québecor Contenu, Denis Dubois.