5 habitudes faciles pour rajouter 5 ans à sa vie

Les hommes pourraient vivre cinq ans de plus, et les femmes, plus de deux ans supplémentaires, en suivant ces cinq habitudes de sommeil, selon une nouvelle étude.

«Si les gens suivent tous ces comportements de sommeil idéaux, ils sont plus susceptibles de vivre plus longtemps», a indiqué le coauteur de l’étude Dr Frank Qian, clinicien-chercheur en médecine à la Harvard Medical School, selon CNN.

Voici ses cinq conseils pour réduire les risques de mortalité prématurée:

1- Assurez-vous de dormir sept à huit heures par nuit

2- Essayez de vous endormir rapidement et facilement

3- Arangez-vous pour avoir un sommeil réparateur ininterrompu le plus souvent possible

4- Assurez-vous de vous sentir bien reposés au moins cinq jours par semaine au réveil

5- Évitez les médicaments pour dormir.

Il est possible d’entraîner son cerveau pour dormir mieux en adoptant notamment une routine plus régulière, ainsi qu’en s’assurant que son environnement de sommeil est optimal, c’est-à-dire frais, sombre et silencieux. Il est également recommandé d’éviter l’alcool.

«Des études récentes ont montré que l'irrégularité du rythme et de la durée du sommeil était liée à des anomalies métaboliques et à un risque accru de maladie cardiovasculaire», a déclaré le Dr Raj Dasgupta, professeur agrégé de médecine clinique à la Keck School of Medicine de l'Université de Californie du Sud.

L’étude est basée sur les données de plus de 172 000 personnes, entre 2013 et 2018, et ont été comparées par les enregistrements de l'Index national des décès.

«Comparativement aux individus qui avaient zéro ou un facteur de sommeil favorable, ceux qui avaient les cinq étaient 30% moins susceptibles de mourir pour une raison quelconque, 21% moins susceptibles de mourir d'une maladie cardiovasculaire, 19% moins susceptibles de mourir d'un cancer», selon un communiqué sur l'étude.

Les hommes qui avaient adopté ces cinq habitudes au quotidien avaient une espérance de vie supérieure de 4,7 ans. Chez les femmes, la moyenne tournait plutôt autour de 2,4 ans de plus.

Selon l’étude, cette différence s’explique par le fait qu’il est généralement difficile de diagnostiquer l’apnée obstructive du sommeil chez les femmes, une condition potentiellement mortelle durant laquelle la respiration cesse toutes les quelques minutes.

«Les femmes souffrant d'apnée obstructive du sommeil sont souvent sous-diagnostiquées ou mal diagnostiquées car elles peuvent ne pas présenter les symptômes classiques que nous voyons lorsque nous évaluons les hommes», a déclaré le Dr Dasgupta.